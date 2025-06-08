Arsuz'da Motosiklet Kazası: Bir Ölü, Bir Yaralı

Arsuz'da Motosiklet Kazası: Bir Ölü, Bir Yaralı
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Hatay'ın Arsuz ilçesinde bir motosikletin otomobille çarpışması sonucu sürücü Koray Sakaroğlu hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

HATAY'ın Arsuz ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü Koray Sakaroğlu hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, akşam saatlerinde Arsuz ilçesi Karaağaç Mahallesi Uğur Mumcu Caddesi'nde meydana geldi. Koray Sakaroğlu idaresindeki 31 AYP 026 plakalı motosiklet ile Recep Yavuz yönetimindeki 06 CME 638 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle motosikletten savrulan Sakaroğlu, metrelerce sürüklendi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Koray Sakaroğlu'nun hayatını kaybettiği belirlendi. Kazada yaralanan bir kişi ise ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza anı ise güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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