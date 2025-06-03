Arsuz'da Minibüsteki Taciz Olayında Bir Şüpheli Tutuklandı

Arsuz'da Minibüsteki Taciz Olayında Bir Şüpheli Tutuklandı
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Hatay'ın Arsuz ilçesinde, bir kadına minibüste tacizde bulunduğu iddia edilen Y.Ş.D. adlı şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Hatay'ın Arsuz ilçesinde minibüsteki bir kadına tacizde bulunduğu öne sürülen şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Konarlı Mahallesi'nde bir kadının tacize uğradığı şikayeti üzerine çalışma başlattı.

Minibüs ve olay yerindeki güvenlik kamera görüntülerini inceleyen polis, şüphelinin Y.Ş.D. olduğunu tespit etti.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA / Mehmet Bayrak - Güncel
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