Arsuz'da minibüs kazası: Bir kişi hayatını kaybetti
Hatay'ın Arsuz ilçesinde, minibüsün çarpması sonucu bir kişinin hayatını kaybettiği kaza güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Hatay'ın Arsuz ilçesinde, minibüsün çarpması sonucu bir kişinin hayatını kaybettiği kaza güvenlik kamerasınca kaydedildi.
V.Y. idaresindeki plakalı öğrenilemeyen minibüs, 28 Şubat'ta Atatürk Caddesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan N.Ö'ye çarptı.
Çarpmanın etkisiyle N.Ö. minibüsün altında kaldı.
Olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekiplerince İskenderun Devlet Hastanesine kaldırılan N.Ö. müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Ekiplerce gözaltına alınan minibüs sürücüsü V.Y, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.
Öte yandan kaza bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.