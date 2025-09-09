Haberler

Arsuz'da Mahsur Kalan Domuz İtfaiye Ekipleri Tarafından Kurtarıldı

Arsuz'da Mahsur Kalan Domuz İtfaiye Ekipleri Tarafından Kurtarıldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hatay'ın Arsuz ilçesinde bir sulama havuzuna düşen domuz, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Sağlık durumu iyi olan domuz, ekiplerin kontrolünde doğaya salındı.

HATAY'ın Arsuz ilçesinde düştüğü boş sulama havuzunda mahsur kalan domuzu itfaiye ekipleri kurtardı.

İlçedeki Kışla Mahallesi'nde arazisine gidenler, bir domuzun boş sulama havuzuna düşüp mahsur kaldığını gördü. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, aparat yardımıyla domuzu kurtardı. Ekiplerin kontrolünde sağlık durumunun iyi olduğu belirlenen domuz, doğaya salındı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
124 ülke fındık için sıraya girdi! Türkiye'ye para yağdırdılar

124 ülke tescilli ürün için sıraya girdi! Türkiye'ye para yağdırdılar
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Giden gidene! Taraftarın sevgilisi Fenerbahçe'den resmen ayrıldı

Taraftarın sevgilisi Fenerbahçe'den resmen ayrıldı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.