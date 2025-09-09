Arsuz'da Mahsur Kalan Domuz İtfaiye Ekipleri Tarafından Kurtarıldı
Hatay'ın Arsuz ilçesinde bir sulama havuzuna düşen domuz, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Sağlık durumu iyi olan domuz, ekiplerin kontrolünde doğaya salındı.
HATAY'ın Arsuz ilçesinde düştüğü boş sulama havuzunda mahsur kalan domuzu itfaiye ekipleri kurtardı.
İlçedeki Kışla Mahallesi'nde arazisine gidenler, bir domuzun boş sulama havuzuna düşüp mahsur kaldığını gördü. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, aparat yardımıyla domuzu kurtardı. Ekiplerin kontrolünde sağlık durumunun iyi olduğu belirlenen domuz, doğaya salındı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel