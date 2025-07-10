Arsuz'da Kamyona Saldıran İki Şahıs Tutuklandı

Hatay'ın Arsuz ilçesinde kamyona satırla zarar veren ve bıçakla aracın önünde bekleyen 2 kişi tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Arpaderesi Mahallesi'nde 25 Haziran'da trafikte otomobilden inip, tartıştıkları kamyon sürücüsü H.Y'nin aracına satırla zarar veren ve bıçakla aracın önünde bekleyen kişilerle ilgili çalışma başlattı.

Kimlikleri tespit edilen M.Y. ve E.Y. suç aletleriyle gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.Y. ve E.Y. nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.