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Hatay'da Kadın Kursiyerlerin Yıl Sonu Sergisi Açıldı

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Hatay'ın Arsuz ilçesinde Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü tarafından düzenlenen kadın giyim ve el sanatları sergisi açıldı. Serginin açılışını İlçe Milli Eğitim Müdürü, İlçe Emniyet Müdürü ve İlçe Halk Eğitim Müdürü gerçekleştirdi. Konuşmalarda, kadınların kurslarda sanat icra ettiği ve meslek edindiği vurgulandı. Sergiye katılanlar, ürünleri inceledi ve Şehit Umut Sakaroğlu İlkokulu öğrencilerinin gösterisini izledi.

Hatay'ın Arsuz ilçesinde Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğünce kadın kursiyerlerin hazırladıkları kadın giyim ve el sanatlarından oluşan yıl sonu sergisi açıldı.

Karaağaç Şarkonak Mahallesi Çok Amaçlı Salon'da düzenlenen serginin açılışı, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Yanmaz, İlçe Emniyet Müdürü Hasan Gün ve İlçe Halk Eğitim Müdürü Muammer Onay tarafından gerçekleştirildi.

Onay, burada yaptığı konuşmada, kadınların kurslarda hem sanat icra ettiklerini hem de meslek edindiklerini söyledi.

Kadınlar için açılan kursların önemli olduğunu belirten Onay, "Kültürümüze ve tarihimize ait olan değerleri yaşatmak en önemli görevlerimizden birisi. Yaşadığımız deprem sonrası vatandaşlar bizlerden ciddi bir kurs talebinde bulundular." dedi.

Konuşmaların ardından Şehit Umut Sakaroğlu İlkokulu öğrencilerinin hazırladığı gösteri sahnelendi.

Daha sonra serginin açılışı yapıldı, protokol üyeleri ve katılımcılar ürünleri inceledi.

Kaynak: AA / Güncel

Halk Eğitimi Merkezi Hatay Arsuz Sanat Kültür Güncel Haberler

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