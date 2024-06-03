Hatay'da Kadın Kursiyerlerin Yıl Sonu Sergisi Açıldı

Hatay'ın Arsuz ilçesinde Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğünce kadın kursiyerlerin hazırladıkları kadın giyim ve el sanatlarından oluşan yıl sonu sergisi açıldı.

Karaağaç Şarkonak Mahallesi Çok Amaçlı Salon'da düzenlenen serginin açılışı, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Yanmaz, İlçe Emniyet Müdürü Hasan Gün ve İlçe Halk Eğitim Müdürü Muammer Onay tarafından gerçekleştirildi.

Onay, burada yaptığı konuşmada, kadınların kurslarda hem sanat icra ettiklerini hem de meslek edindiklerini söyledi.

Kadınlar için açılan kursların önemli olduğunu belirten Onay, "Kültürümüze ve tarihimize ait olan değerleri yaşatmak en önemli görevlerimizden birisi. Yaşadığımız deprem sonrası vatandaşlar bizlerden ciddi bir kurs talebinde bulundular." dedi.

Konuşmaların ardından Şehit Umut Sakaroğlu İlkokulu öğrencilerinin hazırladığı gösteri sahnelendi.

Daha sonra serginin açılışı yapıldı, protokol üyeleri ve katılımcılar ürünleri inceledi.