Arsuz'da hırsızlık yapan 3 şüpheli tutuklandı
Hatay'ın Arsuz ilçesinde hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Gökmeydan Mahallesi'ndeki hırsızlık olaylarıyla ilgili çalışma başlattı. Ekipler, kimliklerini belirlediği 3 şüpheliyi Çetillik Mahallesi'nde hasarlı bir binadan hırsızlık yaparken suçüstü yakaladı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen A.Ç, M.Y. ile G.K. çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
Hatay'ın Arsuz ilçesinde hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Gökmeydan Mahallesi'ndeki hırsızlık olaylarıyla ilgili çalışma başlattı.
Ekipler, kimliklerini belirlediği 3 şüpheliyi Çetillik Mahallesi'nde hasarlı bir binadan hırsızlık yaparken suçüstü yakaladı.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen A.Ç, M.Y. ile G.K. çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.