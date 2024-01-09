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Arsuz'da hırsızlık yapan 3 şüpheli tutuklandı

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Hatay'ın Arsuz ilçesinde hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Gökmeydan Mahallesi'ndeki hırsızlık olaylarıyla ilgili çalışma başlattı. Ekipler, kimliklerini belirlediği 3 şüpheliyi Çetillik Mahallesi'nde hasarlı bir binadan hırsızlık yaparken suçüstü yakaladı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen A.Ç, M.Y. ile G.K. çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Hatay'ın Arsuz ilçesinde hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Gökmeydan Mahallesi'ndeki hırsızlık olaylarıyla ilgili çalışma başlattı.

Ekipler, kimliklerini belirlediği 3 şüpheliyi Çetillik Mahallesi'nde hasarlı bir binadan hırsızlık yaparken suçüstü yakaladı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen A.Ç, M.Y. ile G.K. çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA / Güncel

Emniyet Müdürlüğü Hatay Tutuklama Hırsızlık Adliye Gözaltı 3.Sayfa Güncel Haberler

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