Arsuz'da hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 3 yaralı
Hatay'ın Arsuz ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı ve 3 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Hatay'ın Arsuz ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.
M.K. yönetimindeki 31 GC 118 plakalı otomobil Pirinçlik Mahallesi'nde S.K. idaresindeki 31 AKY 345 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.
Çarpışma sonucu otomobil yol kenarına devrildi.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada otomobil sürücüsü M.K. ile aynı araçta bulunan D.T. ve M.G. yaralandı.
Yaralılar, ambulansla İskenderun Devlet Hastanesine kaldırıldı.