Arsuz'da freni tutmayan kamyon devrildi, 1 kişi yaralandı
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Hatay'ın Arsuz ilçesinde, freni tutmayan hafriyat kamyonunun devrildiği kazada 1 kişi yaralandı. Kamyonun frenlerinin tutmaması sonucu sürücü direksiyon hakimiyetini kaybederek kaza yaptı. Yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı. Jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.
Hatay'ın Arsuz ilçesinde, freni tutmayan hafriyat kamyonunun devrildiği kazada 1 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre kaza, Arsuz'un Pirinçlik Mahallesi'nde meydana geldi. Kamyonuyla seyir halindeki sürücü, frenlerin tutmaması üzerine direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kamyon devrilerek dururken, araçta bulunan kum yola döküldü. Kazada yaralanan sürücü, olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - HATAY
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel