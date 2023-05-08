Arsuz'da depremzede çiftçilere AK Parti'li belediyelerden destek

Arsuz ilçesinde yetiştirdikleri limonları satmakta zorlanan çiftçilere Kocaeli ve Bursa Büyükşehir Belediyeleri destek vererek ürünlerini satın aldı.

Arsuz ilçesinde yetiştirdikleri limonları satmakta zorlanan çiftçilere Kocaeli ve Bursa Büyükşehir Belediyeleri destek vererek ürünlerini satın aldı.

Ak Parti Hatay Milletvekili Abdulkadir Özel, gazetecilere yaptığı açıklamada, girişimleri sonucunda AK Parti'li belediyelerin çiftçilerin dalında kalan limonlarını satın almaya başladığını belirtti.

Özel, depremin ilk günlerinden bu yana üreticilere destek veren Kocaeli ve Bursa belediyelerine teşekkür etti.