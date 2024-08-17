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Arsuz'da Balık Tutarken Tekne Batan 3 Kişi Kurtarıldı

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Hatay'ın Arsuz ilçesinde balık tutmak için açılan tekne su alarak batmaya başladı. Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarılan 3 kişi sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

HATAY'ın Arsuz ilçesinde 3 kişi, balık tutmak için açıldıkları teknenin su alarak batmaya başlaması sonucu, Sahil Güvenlik ekiplerce kurtarıldı.

Olay, sabah saatlerinde Arsuz ilçesi açıklarında meydana geldi. 3 kişi, iddiaya göre, balık tutmak için tekne ile denize açıldı. Henüz bilinmeyen bir nedenle arka tarafından su alan tekne, batmaya başladı.

KURTARABİLDİKLERİ SON TELEFONLA YARDIM İSTEDİLER

Hızlı bir şekilde batmaya başlayan tekneden tek bir cep telefonunu kurtaran Rıfat Bozkır (53), Nuri Gökhan Seçkin (45) ve Ender Balcı (47), durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Doğu Akdeniz Grup Komutanlığı'na bağlı ekipler sevk edildi. Sahil Güvenlik ekibi, batan tekneden suya atlayan ve denizde mahsur kalan 3 kişiye ulaştı. Can simidiyle sudan çıkarılan 3 kişi, Sahil Güvenlik botuyla kıyıya götürüldü. Burada tedbir amaçlı ambulanslarla Arsuz Devlet Hastanesi'ne kaldırılan 3 kişinin sağlık durumunun iyi olduğu, yapılan muayenelerinin ardından taburcu edildiği öğrenildi.

Teknenin batmasına ilişkin Sahil Güvenlik ekiplerince inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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