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Arslantepe Höyüğü'nde 2024 kazı çalışmaları başladı

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UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde yer alan Arslantepe Höyüğü'nde 2024 yılı yeni dönem kazı çalışmaları Prof. Dr. Francesca Balossi Restelli başkanlığında başladı. Arslantepe Höyüğü, geçmişte pek çok medeniyete ev sahipliği yapmıştır ve kazı çalışmalarında birçok önemli buluntu ortaya çıkarılmıştır.

UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde yer alan Arslantepe Höyüğü'nde 2024 yılı yeni dönem kazı çalışmaları Prof. Dr. Francesca Balossi Restelli başkanlığında başladı.

Arslantepe Höyüğü'nde, bu yılki kazı çalışmaları başladı. Geç Kalkolitik'ten Geç Hitit Dönemi'ne kadar geçen tarihsel sürecin buluntularına rastlanan Arslantepe, Hititler'den Roma ve Bizans'a kadar pek çok medeniyete ev sahipliği yaptı. Geçmiş yıllardaki kazılarda Geç Hitit Dönemi'ne ait, girişinde aslan ile devrilmiş bir kral heykelinin bulunduğu höyükte, dünyanın ilk yağmur drenaj hattı, kerpiçten saray ve 2 bini aşkın mühürle devlet ve bürokrasinin temellerinin atıldığı yapılar ortaya çıkarıldı.

'TARİHİN ESKİ TABAKALARI KAZILIYOR'

Yeni dönem kazı çalışmaları için güzel bir kamp çalışması oluşturduklarını belirten Arslantepe Höyüğü Kazı Başkanı Roma La Sapienza Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Francesca Balossi Restelli, son 10 gün içinde 20'den fazla mezar çalıştıklarını söyledi. Geçen yılın yaşanan depremler nedeniyle zor geçtiğini ifade eden Restelli, "Geçtiğimiz yıl iki açmada çalıştık. Orta Çağ'ın bir mezarlığını kazdık. En çok buluntular oradan çıktı. Mezarda bilezik, boncuk, küpe gibi objeler bulduk. 4-5 tane depo bulduk ve bu depolardaki çalışmalarımızda buğday ile tohumları bulduk. İkinci açmada ise milattan önce 3 bin 600'e ait tabakalar kazdık. Orada ise taş ve kemikten mühürler bulduk. Normalde burada mühür baskıları buluyorduk ama bu defa mühürler bulduk. Bu yıl kazı çalışmalarımızda biraz daha rahatız. Farklı üniversitelerden Türk öğrenciler buraya gelerek arkeobotanikte teori çalışmalar yaptılar. Bu yıl Orta Çağ'a ait mezarlıkta bulduğumuz kemikleri ilk haftalarda korumaya aldık daha sonra ise kemikler üzerinde çalışmalarımızı başlattık. Son 10 gün içerisinde 20'den fazla mezar çalıştık. Şu an Arslantepe'nin en eski tabakalarına yaklaşıyoruz. Milattan önce 4 bin 400-4 bin 200 yıllarına ait tabakalar. Şu an burada 2-3 odalı evler bulduk. İçinde ocak ile çok güzel ve büyük bir fırın bulduk. Biz bu fırının birden fazla ailelerin kullandığını düşünüyoruz. Kazı çalışmalarımız 2 ay boyunca devam edecek. Şu ana kadar geçici bir çatı vardı ve bu yıl Arslantepe'nin çatısı büyüyecek. Ziyaretçi yolları yenilenecek. Ziyaretçiler için karşılama merkezinde çalışmalar devam ediyor. Umuyorum ki, bu ay içinde inşaat çalışmaları bitecek. Daha sonra da içinde sergi için çalışmalar başlayacak" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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