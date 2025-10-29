Arslan Apartmanı'nda Enkaz Altından Bir Kız Çocuk Sağ Kurtarıldı

AİLENİN BÜYÜK ÇOCUĞU SAĞ KURTULDU

Kocaeli Gebze'de yıkılan Arslan Apartmanı'nda enkaz altında kalan Bilir ailesinden Dilara Bilir, ekipler tarafından sağ olarak çıkarıldı. Dilara Bilir, ambulansla Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Böylece enkaz altından ailenin 3 çocuğundan Hayrunnisa ve Muhammet Emir Bilir'in cansız bedenleri çıkarılırken, Dilara Bilir ise sağ olarak kurtarıldı. Ekiplerin, anne ve babayı enkaz altından çıkarma çalışmaları sürüyor.

BAKAN YARDIMCISI AKTAŞ: 3 ÇOCUĞA DA ULAŞMIŞ OLDUK, 2'Sİ MAALESEF HAYATINI KAYBETTİ

İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Aktaş, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Şu anda anne ve babayla ilgili bir bilgi yok. Ailenin büyük çocuğu Dilara'yı arkadaşlarımız sağ çıkardı, bilinci açık şekilde hastaneye sevk edildi. Ailenin diğer çocuğu Hayrunnisa'nın da cansız bedenine ulaşıldı. Dolayısıyla ailenin 3 çocuğuna da ulaşmış olduk, 2'si maalesef hayatını kaybetti. Çocukların 3'ü de aynı odadaymış. 2 ceset ve Dilara kızımız da aynı odadaymış. Çok vakit geçmeden anne ve babaya sağ şekilde ulaşmak istiyoruz, ümidimizi kaybetmiyoruz. Şu anda tespitimize göre binada 5 kişi vardı. Başka bir şahsın binada olduğuna ilişkin bir tespit yok. Burada çok hummalı bir çalışma sergileniyor. Ümit ediyoruz ki çok vakit geçmeden anne ve babaya ulaşabiliriz" dedi.