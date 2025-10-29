Haberler

Arslan Apartmanı'nda Enkaz Altından Bir Kız Çocuk Sağ Kurtarıldı

Arslan Apartmanı'nda Enkaz Altından Bir Kız Çocuk Sağ Kurtarıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kocaeli Gebze'de yıkılan Arslan Apartmanı'nda enkaz altında kalan Bilir ailesinden 15 yaşındaki Dilara Bilir, ekipler tarafından sağ çıkarıldı. Diğer iki kardeşi maalesef hayatını kaybetti, anne ve babanın kurtarılması için çalışmalar devam ediyor.

AİLENİN BÜYÜK ÇOCUĞU SAĞ KURTULDU

Kocaeli Gebze'de yıkılan Arslan Apartmanı'nda enkaz altında kalan Bilir ailesinden Dilara Bilir, ekipler tarafından sağ olarak çıkarıldı. Dilara Bilir, ambulansla Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Böylece enkaz altından ailenin 3 çocuğundan Hayrunnisa ve Muhammet Emir Bilir'in cansız bedenleri çıkarılırken, Dilara Bilir ise sağ olarak kurtarıldı. Ekiplerin, anne ve babayı enkaz altından çıkarma çalışmaları sürüyor.

BAKAN YARDIMCISI AKTAŞ: 3 ÇOCUĞA DA ULAŞMIŞ OLDUK, 2'Sİ MAALESEF HAYATINI KAYBETTİ

İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Aktaş, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Şu anda anne ve babayla ilgili bir bilgi yok. Ailenin büyük çocuğu Dilara'yı arkadaşlarımız sağ çıkardı, bilinci açık şekilde hastaneye sevk edildi. Ailenin diğer çocuğu Hayrunnisa'nın da cansız bedenine ulaşıldı. Dolayısıyla ailenin 3 çocuğuna da ulaşmış olduk, 2'si maalesef hayatını kaybetti. Çocukların 3'ü de aynı odadaymış. 2 ceset ve Dilara kızımız da aynı odadaymış. Çok vakit geçmeden anne ve babaya sağ şekilde ulaşmak istiyoruz, ümidimizi kaybetmiyoruz. Şu anda tespitimize göre binada 5 kişi vardı. Başka bir şahsın binada olduğuna ilişkin bir tespit yok. Burada çok hummalı bir çalışma sergileniyor. Ümit ediyoruz ki çok vakit geçmeden anne ve babaya ulaşabiliriz" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Gebze'de yıkılan binada 2 kişinin cansız bedenine ulaşıldı, 1 kişi sağ çıkarıldı

Gebze'de yıkılan 7 katlı binadan kahreden haberler peş peşe geldi
Gebze'de 7 katlı binanın çökme anı güvenlik kamerasında

İşte 7 katlı binanın yıkılma anı
II. Abdülhamit'in torunundan tartışma yaratan 29 Ekim paylaşımı

II. Abdülhamit'in torunundan tartışma yaratan 29 Ekim paylaşımı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Çöken binada enkaz altında kalan 5 kişinin kimlikleri belli oldu! Komşunun bir iddiası var

Enkazda kalan ailenin kimlikleri belli oldu, komşunun bir iddiası var
300 dairesi olan şarkıcı Emrah, sahnede hüngür hüngür ağladı

300 dairesi olan Emrah, sahnede hüngür hüngür ağladı
Dünyaca ünlü pizzacı şubelerini teker teker kapatıyor

Dünyaca ünlü pizza zinciri şubelerini teker teker kapatıyor
Gazze'ye saldırı emri veren Netanyahu'nun ayarını bozan görüntü

Netanyahu'nun ayarını bozan görüntü
Çöken binada enkaz altında kalan 5 kişinin kimlikleri belli oldu! Komşunun bir iddiası var

Enkazda kalan ailenin kimlikleri belli oldu, komşunun bir iddiası var
Benzine 85 kuruş zam gelmesi bekleniyor

Araç sahiplerine anahtar bıraktıracak okkalı zam geliyor
Gebze'de enkazın başına gelen Kocaeli Valisi'ni zora sokan çıkış

Gebze'de enkazın başına gelen valiyi zora sokan çıkış
CHP'nin kalesinde vatandaştan ezber bozan ekonomi yorumu

CHP'nin kalesinde vatandaştan ezber bozan ekonomi yorumu
Cezaevinde skandal! Gardiyan, mahkumla ilişkiye girdi

Cezaevinde skandal! Gardiyan, mahkumla ilişkiye girdi
İlber Ortaylı, Cumhuriyet'in ilan belgesini paylaştı

İlber Ortaylı'nın paylaştığı 102 yıllık belge gündem yarattı
MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu neden bahis hesabı olduğunu açıkladı

Neden bahis hesabı olduğunu bu sözlerle savundu
Real Madrid'e yeni Türk yıldız! Arda Güler'den sonra bir bomba daha

Real Madrid'e yeni Türk yıldız! Arda Güler'den sonra bir bomba daha
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Anıtkabir'de! İşte Özel Defter'e yazdığı not

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Anıtkabir'de! İşte Özel Defter'e yazdığı not
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.