Arsalarından geçen yolun bir bölümünü tel örgüyle kapattılar

ODUNPAZARI, ESKİŞEHİR (DHA) - ESKİŞEHİR'de yaşayan aile, tapusunun kendilerinde olduğunu öne sürdükleri arsadan geçen yolun bir bölümünü tel örgüyle kapattı. Tel örgüler, gece saatlerinde kimliği belirsiz kişiler tarafından söküldü.

Eskişehir'de yaşayan bir aile, semt pazarı da kurulan Odunpazarı ilçesindeki Vişnelik Mahallesi Kanal Sokak'tan geçen yolun bir kısmının tapusunun kendilerinde olduğunu, kamulaştırma yapılmadan üzerinden yol geçirildiği ve her yıl emlak vergisini de ödemeye devam ettiklerini söyledi. Aile, lisanslı harita bürosu tarafından hazırlanan krokiye göre yolu tel örgüyle kapattı. Atatürk Bulvarı'na da çıkışı olan yolun tel örgülerle kapatıldığı gören mahallei şaşkınlık yaşadı.