Ars Electronica Festivali, Ekim Ayında Sanatseverlerle Buluşuyor

Uluslararası medya sanatı festivali "Ars Electronica", 21-28 Ekim tarihlerinde, Zorlu Performans Sanatları Merkezi'nde (PSM) sanatseverlerle buluşacak.

Zorlu PSM'den yapılan açıklamaya göre, festival, Zorlu PSM ve Piksel.Creative Solutions partnerliğiyle gerçekleştirilecek.

Bugüne kadar milyonlarca sanatseveri ağırlayan Ars Electronica, sergi, mekansal enstalasyonlardan ekran tabanlı işlere, ses ve ışığın sınırlarını zorlayan performanslardan atölyelere kadar uzanan geniş bir programla ziyaretçileri karşılayacak.

Mekanı titreşim ve rezonansla dönüştüren hipnotik kinetik heykeli "Cycloid-E" ile "Cod.Act", elektromanyetik dalgaları bir şelaleyi andıran bir ışık ve ses performansına dönüştüren Marc Vilanova'nın "Cascade"i, hiper-gerçeklik ve yapay zeka üzerine düşündüren Martyna Marciniak'ın "Anatomy of Non-Fact"ı, iklim krizini canlı alg kültürleri aracılığıyla görünür kılan Noor Stenfert Kroese'nin "Fading Colours" enstalasyonu bu yılki edisyonda öne çıkan eserler arasında yer alacak.

Uluslararası sahnenin yaratıcı stüdyolarından Universal Everything ise izleyiciyi hareketle etkileşime giren, bedenin jestleriyle şekillenen bir dijital evrenin parçası olmaya davet eden interaktif işiyle festivalde sanatseverlerle buluşacak.

Türkiye'den genç yetenekleri de ağırlayacak festival kapsamında sergiye eşlik eden canlı performanslar, söyleşiler ve atölye çalışmaları gerçekleştirilecek. Ayrıca bit.studio'nun doğanın ritmini dijital formlarla kaynaştırdığı "Flock Off" isimli performansı katılımcıların beğenisine sunulacak.

Avusturya'da 1979 yılında başlayan Ars Electronica, yarım asra yaklaşan geçmişi boyunca Nam June Paik'ten Olafur Eliasson'a, Refik Anadol'dan Laurie Anderson'a kadar pek çok sanatçıya ev sahipliği yaptı. Sayısız yenilikçi projeye ilham ve medya sanatının küresel ölçekte gelişimine yön verdi.