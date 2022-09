Arpist Şirin Pancaroğlu'nun 'Flamingoların Çığlığı' eseri yayınlandı

Arp sanatçısı Şirin Pancaroğlu, beş yıllık aradan sonra 12 besteden oluşan "Alaim-i Sema" başlıklı albüm hazırladı.

Kariyeri boyunca 12 albüme imza atan Pancaroğlu'nun yeni albümündeki ilk single parçası "The Cry of the Flamingos" (Flamingoların Çığlığı), dijital platformlar üzerinden Kalan Müzik etiketiyle yayınlandı.

Türkiye'de yaşayan ve yaşam alanları tehdit altında olan flamingolara dikkati çeken sanatçı, doğaçlama bir giriş yaptığı eserinde, Türk müziği usul ve melodi yapısının yanı sıra farklı müzik geleneklerine de yer veriyor.

Elif Yurdakul'un vokal yaptığı esere, Pancaroğlu'nun yanı sıra Arslan Hazreti, Bülent Okan, Nezih Yeşilnil, Ozan Pars enstürmanlarıyla eşlik etti.

Şirin Pancaroğlu, 4 şarkı ve 8 enstrümantal bestesinden oluşan albümdeki eserlerini, her ay bir single olarak 12 ay boyunca dinleyicilerin beğenisine sunacak.