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ARPA TARLASINDA YANGIN

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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BURDUR'da biçilmiş arpa tarlasında çıkan yangında yaklaşık 20 bin liralık maddi zarar meydana geldi.

BURDUR'da biçilmiş arpa tarlasında çıkan yangında yaklaşık 20 bin liralık maddi zarar meydana geldi.

Burdur merkez Şeker Plajı Caddesi'nde Mehmet Tokmakçı'ya ait biçilmiş ve balya yapılmak için bekleyen 12 dönümlük arpa tarlasında dün saat 18.00 sıralarında bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Tarladan dumanların yükseldiğini fark eden vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Bir anda büyüyen yangın 12 dönümlük tarlanın 4 dönümlük alanında biçilmiş durumdaki arpaların yanmasına sebep oldu.

Burdur Belediyesi itfaiye ekiplerinin ve yakınlardaki çiftçilerin de traktörlerle müdahale ettiği yangın çevredeki tarlalara sıçramadan söndürüldü. Yangın sonucu yaklaşık 20 bin liralık maddi zarar meydana geldi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Demirören Haber Ajansı / Güncel

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