Arp Sanatçısı Zeynep Öykü, Metrohan'da Konser Verecek
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür Dairesi Başkanlığı tarafından düzenlenen konserde, arp sanatçısı Zeynep Öykü, İngiltere saray müziğinden eserleri seslendirecek. Shakespeare dönemi eserlerinin yer aldığı konser, 2 Mart'ta Metrohan'da ücretsiz olarak gerçekleştirilecek.
Arp sanatçısı Zeynep Öykü, 2 Mart'ta Metrohan'da müzikseverlerle buluşacak.
Öykü, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür Dairesi Başkanlığınca düzenlenecek konserde, İngiltere saray müziğinden eserleri yorumlayacak.
Shakespeare dönemi eserlerinin yer alacağı konser, ücretsiz gerçekleştirilecek.