Arnhem'de Doğayla Bütünleşen Doğal Tüneller

Arnhem'de Doğayla Bütünleşen Doğal Tüneller
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Hollanda'nın Arnhem kentindeki kara yolu kenarındaki ağaçlar, sürücüleri tabiatla buluşturarak doğal tüneller oluşturuyor. Yeşil alanlar ve bisiklet yollarıyla bezeli bu güzergahlar, bölgenin doğal güzelliklerini sergiliyor.

Hollanda'nın Gelderland bölgesinde yer alan Arnhem kentinde kara yollarının kenarındaki ağaçların oluşturduğu "doğal tünellerde" seyreden sürücüler, tabiatla bütünleşiyor.

Düzlükleri ve su yollarıyla ünlü Hollanda'da bazı kara yolları, yeşillikler içinde yer alıyor.

Hollanda'nın doğusundaki Arnhem kenti, Ren Nehri'ne yakınlığı ve yeşil alanlarıyla öne çıkıyor. Kentte kara yolları, bu doğal alanlarla uyumlu şekilde tasarlanmış durumda.

Sonsbeek Parkı gibi popüler rekreasyon alanlarına bağlanan yollar da yeşillikle bütünleşiyor.

Hollanda'da sık kullanılan ulaşım aracı bisikletlere özel yollar da yeşilliklerin içerisinden geçiyor.

Kaynak: AA / İlyas Gün - Güncel
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