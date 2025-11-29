Arnavutluk'un faşizmden kurtuluşunun 81. yıl dönümü kutlandı

Arnavutluk'un faşizmden kurtuluşunun 81. yıl dönümü kapsamında ülke genelinde çeşitli etkinlikler düzenlendi.

Ülkenin faşizmden kurtuluşunun yıl dönümü için merkezi tören, başkent Tiran'daki Şehit Mezarlığı'nda yapıldı.

Törene, Arnavutluk Cumhurbaşkanı Bajram Begaj, Kosova Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani, Arnavutluk Meclis Başkanı Niko Peleshi, Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, bakanlar, Arnavutluk Silahlı Kuvvetler temsilcileri ve diğer üst düzey yetkililer katıldı.

Yetkililer buradaki anıta çelenk bıraktı.

İkinci Dünya Savaşı sırasında İtalyan ve Alman askerleri tarafından kuşatılan Arnavutluk, 29 Kasım 1944'te Alman birliklerinin topraklarından çıkmasını "Kurtuluş Günü" olarak kutluyor.