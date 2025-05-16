Arnavutluk'un başkenti Tiran'da düzenlenen Avrupa Siyasi Topluluğu 6. Zirvesi sona erdi

Arnavutluk'un başkenti Tiran'da 6'ncısı gerçekleştirilen Avrupa Siyasi Topluluğu (AST) zirvesi sona erdi.

Arnavutluk Başbakanı Edi Rama ve bir sonraki zirvenin düzenleneceği Danimarka'nın Başbakanı Mette Frederiksen, zirvenin kapanışında ortak basın toplantısı düzenledi.

Rama, çok verimli bir gün geçirdiklerini söyleyerek, çeşitli tartışma konularının ele alındığı bir dizi yuvarlak masa toplantısı düzenlediklerini aktardı.

Zirve kapsamında, bir sonraki ev sahibi Danimarka tarafından geliştirilecek bazı önemli sonuçlara vardıklarını belirten Rama, "Bu arada, Avrupa Konseyi Başkanlığı bünyesinde bir Siyasi Topluluk Koordinasyon Ekibi kurulmasına karar verdik." dedi.

Hep birlikte muazzam potansiyeli olan 600 milyon nüfusluk olağanüstü bir topluluğu temsil ettiklerini kaydeden Rama, bu potansiyeli aynı zihniyeti paylaşan insanlar ve ülkeler için olumlu sonuçlara dönüştürmek amacıyla gerekeni yapmanın kendi ellerinde olduğunu vurguladı.

"Avrupa'nın yeniden silahlandırılması bizim bir numaralı önceliğimiz olmalıdır"

Frederiksen de zirvenin Avrupa'nın farklı zorluklarla karşılaştığı dönemde yapılmasının önemine işaret ederek, yıl sonuna doğru düzenleyecekleri 7. Zirvenin ana temasının güvenlik olacağını bildirdi.

Rusya'nın başta Ukrayna olmak üzere tüm Avrupa için tehdit oluşturduğuna değinen Frederiksen, "Bu yüzden, Avrupa'nın yeniden silahlandırılması bizim bir numaralı önceliğimiz olmalıdır. Biz birbirimizi savunmaya hazır değilsek, başkalarına nasıl yardımcı olabiliriz." diye konuştu.

Frederiksen, Avrupalı firmaların rekabet gücünün önemine değinerek, Rusya'dan petrol, gaz, hidrokarbon ithalatına son verilmesi gerektiğini ifade etti.

AST'nin temelleri, 2022'de atıldı

Zirveye, AB'ye üye 27 ülkenin devlet ve hükümet başkanlarının yanı sıra aday ülkeler Bosna Hersek, Karadağ, Kuzey Makedonya, Sırbistan, Gürcistan, Moldova, Ukrayna ve Türkiye ile potansiyel aday Kosova'nın liderleri de katıldı.

Türkiye, zirvede Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından temsil edilirken, İngiltere, İsviçre, Norveç, İzlanda, Azerbaycan, Ermenistan, Andorra, Lihtenştayn, Monaco ve San Marino liderleri de zirvede yer aldı.

AST'nin temelleri, 2022'deki Avrupa Günü'nde Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un teklifiyle atılmıştı.

İlk AST Zirvesi, 6 Ekim 2022'de Çekya'da, 2. zirve 1 Haziran 2023'te Moldova'da, 3. zirve 5 Ekim 2023'te İspanya'da, 4. zirve 18 Temmuz 2024'te İngiltere'de, 5. zirve ise 7 Kasım 2024'te Macaristan'da yapılmıştı.

Yılda iki kez gerçekleştirilen zirvelerin 7'ncisi ise Danimarka'da yapılacak.