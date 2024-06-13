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Arnavutluk Büyükelçisi: Türkiye ile mükemmel ilişkilerimiz var

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Arnavutluk'un Ankara Büyükelçisi Blerta Kadzadej, iki NATO müttefiki ülkesi ile Türkiye'nin, hükümetlerin ve halkların arasında mükemmel ilişkilerin olduğunu belirterek, "Şu anda sadece çok iyi ve mükemmel ilişkileri değil aynı zamanda çok yoğun siyasi ilişkileri de paylaşıyorlar.

Arnavutluk'un Ankara Büyükelçisi Blerta Kadzadej, iki NATO müttefiki ülkesi ile Türkiye'nin, hükümetlerin ve halkların arasında mükemmel ilişkilerin olduğunu belirterek, "Şu anda sadece çok iyi ve mükemmel ilişkileri değil aynı zamanda çok yoğun siyasi ilişkileri de paylaşıyorlar." dedi.

Kadzadej, ülkesinin Ankara Büyükelçiliğinde Türkiye görevindeki hedefleri ile Türkiye-Arnavutluk ilişkileri konularında AA muhabirine açıklamada bulundu.

Türkiye'deki görevi süresince, "mükemmel" olarak nitelendirdiği Türkiye-Arnavutluk ilişkilerini daha da ileriye götürmek için çalışmak istediğini söyleyen Kadzadej, "(Türkiye-Arnavutluk) İki NATO müttefiki arasında, iki hükümet arasında ve en önemlisi iki halk arasında mükemmel ilişkilere sahiptir." ifadesini kullandı.

Kadzadej, ülkesi için "dost ve kardeş" Türkiye'de görev yapmaktan duyduğu onuru ve memnuniyeti dile getirdi.

Görevinde iki ülke ilişkilerini güçlendirmek için çalışacağını keydeden Kadzadej, Ankara'nın hizmet etmek ve kariyer açısından olumlu yönlerine dikkati çekti.

Kadzadej, Ankara'daki diplomatik hayatın "canlı" ve başkentin çok sayıda büyükelçiliğe ev sahipliği yapmasının heyecan verici olduğunu belirtti.

"Türkiye'de kendimi evimde hissediyorum"

Türkiye'de kendisini evinde hissettiğini anlatan Kadzadej, "Diplomat olarak bu, hissedebileceğiniz en iyi şeylerden biridir, yabancı bir ülkede kendinizi evinizde hissetmek çok nadir görülen bir şeydir." dedi.

Kadzadej, büyükelçilik görevinden önce Arnavutluk'un İstanbul Başkonsolosu olarak da görev yaptığını, Türkiye'de insanların kendisine yerel biri gibi davrandıklarını söyledi.

Türkiye'nin Arnavutluk için "çok önemli ve stratejik ortak" olduğunu vurgulayan Kadzadej, "Bu nedenle burada görev yapmak, jeostratejik açıdan çok önemli bir ülkede çalışabilmek ve hizmet edebilmek de çok önemli." ifadesini kullandı.

Kadzadej, Türkiye ile ülkesinin "ortak uzun bir geçmişi" paylaştıklarını, Arnavutluk'un geçmişte Osmanlı İmparatorluğu'nun parçası olduğunu belirtti.

İki ülkenin çok fazla ortak geleneğe sahip olduğuna işaret eden Kadzadej, iki dil arasında da çok fazla ortak kelimenin bulunduğunu dile getirdi.

Kadzadej, Türkiye ile Arnavutluk arasındaki "stratejik ortaklığa" değinerek "(Arnavutluk ve Türkiye) Şu anda sadece çok iyi ve mükemmel ilişkileri değil aynı zamanda çok yoğun siyasi ilişkileri de paylaşıyorlar." dedi.

Arnavutluk vatandaşlarının Türkiye'de vakit geçirmeyi çok sevdiklerini anlatan Büyükelçi Kadzadej, Bodrum, Antalya gibi turizm alanlarının yanı sıra İstanbul başta olmak üzere tarihi yerlere de ilgi duyulduğunu söyledi.

Kadzadej, Türk vatandaşlarının da Arnavutluk'u daha çok ziyaret etmesinin sağlanabileceğini belirterek ülkesinin geliştiğinin ve Türk turistlere farklı seçenekler sunulabileceğinin altını çizdi.

İki ülke arasındaki ticaret hacminin daha fazla artırılabileceğini kaydeden Kadzadej, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da Türkiye ile Arnavutluk arasında 2 milyar dolar ticaret hacmini hedef belirlediğini hatırlattı.

Türkiye'nin bölgedeki rolü

Kadzadej, Türkiye'nin dış politika anlayışına ilişkin, "Türkiye, sadece Balkanlar'daki rolüyle değil bölgedeki rolüyle de kesinlikle kilit bir stratejik ortak, barış ve istikrara katkı sağlayan bir ülke."??????? dedi.

Bu politikanın çok önemli olduğunun altını çizen Kadzadej, Türkiye ile ülkesinin barışı, istikrarı ve barış içinde yaşamayı teşvik ettiğini, Türkiye'nin dünya çapında bu role sahip olduğunu vurguladı.

Büyükelçi Kadzadej, 12 Mart'ta Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubunu sunarak Ankara'daki görevine başlamıştı.

Kaynak: AA / Güncel

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