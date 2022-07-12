Arnavutluk-Türkiye Fier Dostluk Hastanesi hakkında çıkan iddialar yalanladı

Türkiye'nin Tiran Büyükelçisi Tayyar Kağan Atay, Arnavutluk- Türkiye Fier Dostluk Hastanesi hakkında bazı muhalifler ve terör örgütü FETÖ'ye yakın medya kuruluşları ve kişiler tarafından ortaya atılan asılsız iddialar yalanlayarak, "Biz buradayız ve burada olmaya devam edeceğiz. Doktorumuzla, ekipmanımızla ve uzmanlığımızla Arnavut toplumuna ve Arnavut sağlık dünyasına desteğimizi devam ettireceğiz" dedi.

Türkiye'nin mali desteğiyle Arnavutluk'un güneyindeki Fier ilinde inşa edilen ve geçtiğimiz yıl hizmete sunulan Türkiye-Arnavutluk Fier Dostluk Hastanesi hakkında geçtiğimiz günlerde bazı muhalifler ve terör örgütü FETÖ'ye yakın medya kuruluşları ve kişiler tarafından ortaya atılan asılsız iddiaların ardından Türkiye'nin Tiran Büyükelçisi Tayyar Kağan Atay, hastaneyi ziyaret ederek açıklamalarda bulundu.

Ziyareti sırasında Türkiye'den gelen ve yerel personelle bir araya gelen Atay, personelin Kurban Bayramı'nı kutlayarak toplu fotoğraf çektirdi. Hastane hakkında bilgi alan Büyükelçi Atay, hastaneyi yönetici ekibi ile beraber gezdi.

Arnavutluk'ta göreve başlama vesilesi ile bu ziyareti gerçekleştirdiğini ifade eden Büyükelçi Atay, Türkiye-Arnavutluk ilişkilerinin yüzyıllara dayanan iki kardeş ülkenin, iki kardeş milletin hikayesi olduğuna dikkat çekerek, "Bu kardeşlik hukuku çerçevesinde Arnavutluk'un talebi üzerine ve Sayın Cumhurbaşkanımızın direktifleri bağlamında hastaneyi geçen sene açmış bulunmaktayız. Hastanede şuanda Türk ve Arnavut sağlık ekipleri ve doktorlar yan yana çalışıyorlar. Bu hastane aynı zamanda yüzyıllara dayanan ilişkimizin de somut bir tezahürüdür, somut bir sonucudur. Biz her zaman Arnavut kardeşlerimizin zor günlerinde yanlarındaydık, olmaya da devam edeceğiz" dedi.

"TÜRK DOKTORLARIN SAHİP OLDUĞU UZMANLIĞIN İLGİ GÖRDÜĞÜNÜ VE TALEP EDİLDİĞİNİ MEMNUNİYETLE ÖĞRENDİK"

Hastanede çalışan Türk personeli ziyaret ettiğini aktaran Büyükelçi Atay, "Başhekim ve Başhekim Yardımcılarıyla sohbet ettik. Bugünkü ana mesajımız bu taahhüdümüzün, Türkiye'nin bu hastaneyi işletilmesi ve Türk doktorlarının görevlendirilmesi bağlamındaki taahhüdünü teyit ettik. Bu desteğimiz devam edecek. Açılışından itibaren 60 bin Arnavutluk vatandaşına hizmet verdi, sadece Fier'de değil, tüm ülkeden de talep olduğunu, özellikle Türk doktorların sahip olduğu uzmanlığın ilgi gördüğünü ve talep edildiğini memnuniyetle öğrendik" dedi.

"BU HASTANE TÜM ARNAVUTLUK'A HİZMET VERMEYE DEVAM EDECEK"

Hastanenin 68 gün gibi rekor bir sürede yapıldığını hatırlatan Büyükelçi Atay, "Teknolojinin en son örnekleriyle donattığımız bu hastane tüm Arnavutluk'a hizmet vermeye devam edecek. Biz de büyükelçi olarak bugün bu mesajları vermek için buradaydık" dedi.

Hastane ile ilgili yerel medya ve sosyal medyada olumsuz haberler çıktığına değinen Büyükelçi Atay, söz konusu haberlerin dikkate alınmaması gerektiğini belirterek, "Sonuçta biz buradayız ve burada olmaya devam edeceğiz. Doktorumuzla, ekipmanımızla ve uzmanlığımızla Arnavut toplumuna ve Arnavut sağlık dünyasına desteğimizi devam ettireceğiz" dedi.

"BUGÜNE KADAR 60 BİN VATANDAŞIMIZA 132 BİN İŞLEM YAPILMIŞ DURUMDA

Hastane Müdiresi Rudina Degjoni ise yaptığı açıklamada, hastane ile ilgili yerel medyada çıkan haberlere kulak asılmaması gerektiğini ifade ederek, "Gördüğünüz gibi burada çalışma her gün aralıksız devam ediyor. Buraya gelen hastalar kendileri bu değerlendirmeyi yapıyor ve bize teşekkür ediyor. Hastanenin açıldığından bugüne kadar 60 bin vatandaşımıza 132 bin işlem yapılmış durumda" dedi.

FETÖ DESTEKÇİLERİ HASTANE HAKKINDA ASILSIZ İDDİALAR YAYMIŞTI

Geçtiğimiz günlerde bazı muhalifler ve terör örgütü FETÖ'ye yakın medya kuruluşları ile kişiler sosyal medyada, Türkiye-Arnavutluk Fier Dostluk Hastanesi'nde görevli Türk doktorların gittiği ve hastaneye getirilen cihazların geri götürüldüğüne dair yalan haberler yaymış, bunun üzerine hastane tarafından yapılan resmi açıklama ile asılsız iddialar yalanlamıştı.

Türkiye tarafından armağan olarak inşa edilen Arnavutluk-Türkiye Fier Dostluk Hastanesi pandemi döneminde 68 gün içinde inşa edildi. 150 yataklı kapasiteli olan hastane ülkenin güney bölgesinde yaklaşık 500 bin vatandaşa hizmet sunuyor. Son teknoloji cihazlarla donatılan hastane ülkenin diğer sağlık kurumlarında hizmet göremeyen hastaları kabul ediyor ve sağlık sorunlarına şifa olmaya devam ediyor.

(Malik Hasa/İHA)

İhlas Haber Ajansı / Güncel