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Arnavutluk, TikTok'u Bir Yıl Süreyle Yasakladı

Arnavutluk, TikTok'u Bir Yıl Süreyle Yasakladı
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Arnavutluk, sosyal medyanın çocuklar üzerindeki olumsuz etkileri nedeniyle TikTok'u bir yıl boyunca yasakladığını açıkladı. Bu karar, 14 yaşındaki bir öğrencinin öldürülmesinin ardından alındı.

Arnavutluk bir yıl süreyle TikTok'u yasakladığını duyurdu. Karar, geçtiğimiz ay bir gencin öldürülmesinde sosyal medyanın etkisinin olabileceği tartışmalarının ardından geldi.Arnavutluk'ta geçtiğimiz ay bir gencin öldürülmesinin ardından sosyal medyanın çocuklar üzerindeki etkisine ilişkin korkuları arttıran kısa video uygulaması TikTok'un bir yıl süreyle yasaklandığı duyuruldu.

14 yaşındaki bir öğrencinin Kasım ayında okul arkadaşı tarafından bıçaklanarak öldürülmesinin ardından sosyal medyanın etkileri gündeme geldi. Yerel medya, olayın iki çocuk arasında sosyal medyada yaşanan tartışmaların ardından meydana geldiğini bildirmiş, TikTok'ta cinayeti destekleyen küçük yaştaki çocukların videoları ortaya çıkmıştı.

Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, ülke genelindeki veli temsilcileri ve öğretmenlerle bir araya geldikten sonra yaptığı açıklamada, "okullardaki güvenliği arttırmaya yönelik daha geniş bir planın parçası olarak görülen" yasağın önümüzdeki yılın başlarında yürürlüğe gireceğini söyledi.

Rama, ilgili açıklamasında, "Bir yıl boyunca TikTok'u herkes için tamamen kapatacağız. Arnavutluk'ta TikTok diye bir şey olmayacak" dedi. Sosyal medyayı ve özellikle de TikTok'u, okul içinde ve dışında gençler arasında şiddeti körüklemekle suçlayan Rama, "Bugünün sorunu çocuklarımız değil, bugünün sorunu biziz, bugünün sorunu toplumumuz, bugünün sorunu TikTok ve çocuklarımızı rehin alan diğerleri" ifadelerini kullandı.

TikTok'un ise Arnavutluk hükümetinden "kararı acilen açıklığa kavuşturmasını" istediği belirtildi. Bir TikTok sözcüsü, "Failin veya mağdurun TikTok hesapları olduğuna dair hiçbir kanıt bulamadık ve birden fazla rapor aslında bu olaya yol açan videoların TikTok'ta değil başka bir platformda yayınlandığını doğruladı" dedi.

Sosyal medya yasakları artıyor

Fransa, Almanya ve Belçika dahil olmak üzere birçok Avrupa ülkesi çocukların sosyal medya kullanımına kısıtlamalar getiriyor. Avustralya ise dünyanın en sert sınırlamalarından birini getirerek geçen Kasım ayında 16 yaşın altındaki çocuklar için istisnasız bir sosyal medya yasağını onaylamıştı. İspanyol parlamentosu da, geçen Haziran'da sosyal medya platformlarına erişim için 16 yaş sınırını kabul etti. ABD'nin Florida eyaletinde, 14 yaşın altındaki çocukların sosyal medya hesabı açmasını yasaklayan bir yasa Ocak ayında yürürlüğe girecek.

AFP, Reuters / AI,ET

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Kaynak: Deutsche Welle / Güncel
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