?Arnavutluk'ta Yunan kökenli siyasetçinin gözaltına alınması Yunanistan'la gerilime neden oldu

Arnavutluk'ta Yunan azınlığın belediye başkan adayının, 14 Mayıs'ta gerçekleşen yerel seçimler öncesi "seçimlerde aktif yolsuzluk" suçlamasıyla gözaltına alınması Arnavutluk ile Yunanistan arasında gerilime neden oldu.

Arnavutluk'ta Yunan azınlığın belediye başkan adayının, 14 Mayıs'ta gerçekleşen yerel seçimler öncesi "seçimlerde aktif yolsuzluk" suçlamasıyla gözaltına alınması Arnavutluk ile Yunanistan arasında gerilime neden oldu.

Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, basın toplantısında, Yunan azınlığın belediye başkan adayı Alfred Beleri'nin gözaltına alınması da dahil olmak üzere yerel seçimler hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Beleri'nin aday olduğu Avlonya iline bağlı Himara Belediyesindeki seçimlerin sakin şekilde hiçbir engel ya da olay olmadan gerçekleştiğini kaydeden Rama, "Yunan azınlığı hiç kimsenin ' seçim günah keçisi' değildir." dedi.

Yunanistan'daki seçimlere ve retoriğin alevlenmesine saygısı olduğunu ve kendilerinin bilgelik ve itidal göstereceklerini belirten Rama, "Büyük, geniş ve güçlü işbirliği köprüsü kurmak ve Arnavutluk ile Yunanistan arasındaki ilişkileri bir başka seviyeye götürmek için Yunan hükümeti, Başbakan (Kiriakos) Miçotakis, Dışişleri Bakanı (Nikos) Dendias ile olağanüstü bir iş yaptık. Profesyonel bir şekilde tepki vermek zorunda kalmadan önce elimden gelenin en iyisini yapmaya kararlıyım." diye konuştu.

Rama, konuyla ilgili çok şey duyduğunu, konuşmamayı tercih ettiğini ve Yunanistan'daki seçimlerin bitimine kadar konuşmayacağını vurgulayarak, "Yunanistan'daki seçimlerden sonra, sadece Yunan hükümetinin temsilcilerinden değil muhalefet partilerinden, Syriza ve PASOK gibi kardeş partilerden de daha önce duyduğum şekilde açıklamalar yapılmasının yerine diyalog olmasını umuyorum." ifadelerini kullandı.

Belediye başkan adayının gözaltına alınması ve tepkiler

Arnavutluk polisi, 12 Mayıs'ta birkaç muhalefet partisinin Himara Belediye başkanı adayı olan Alfred Beleri'yi "seçimlerde aktif yolsuzluk" suçlamasıyla gözaltına almıştı.

Emniyet Genel Müdürlüğünün açıklamasına göre "Matrix" kod adlı polis operasyonu sonucunda 51 yaşındaki Beleri'nin yanı sıra 44 yaşındaki P.K'nin da gözaltına alındığı, yapılan soruşturmada Himara ve köylerindeki vatandaşlara "seçimde yarışan adaylardan birine oy vermeleri karşılığında belirli miktarlarda para teklif edildiği" yönünde oy satın alma faaliyetlerine karışıldığı şüphesinin bulunduğu kaydedildi.

14 Mayıs'ta gerçekleşen yerel seçimlerin ardından, Beleri resmi olmayan sonuçlara göre Himara Belediye Başkanı seçildi.

Ülkedeki Yunan azınlığın mensubu Beleri'nin gözaltına alınması Arnavutluk ve Yunanistan'daki siyasi partilerin ve yetkililerin tepkilerine neden olmuştu.

Yunanistan Başbakanı Miçotakis, seçim kampanyası kapsamında başkent Atina yakınlarında gerçekleştirdiği bir ziyaret sırasında Arnavutluk'un Avrupa perspektifinin tamamen ülkedeki Yunan azınlığın haklarına saygı gösterilmesine bağlı olduğunu söylemişti.

Yunanistan'daki genel seçimler 21 Mayıs'ta yapılacak.