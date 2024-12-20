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Arnavutluk'ta Yolsuzluk İddialarına Protestolar Devam Ediyor

Arnavutluk'ta Yolsuzluk İddialarına Protestolar Devam Ediyor
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Tiran'da yolsuzluk iddiaları nedeniyle düzenlenen protestolarda, Belediye Başkanı Erion Veliaj'ın istifası talep ediliyor. Muhalefet partileri ve sivil toplum kuruluşlarının katılımıyla yapılan eylemler, gergin anlara sahne oldu.

Arnavutluk'un başkenti Tiran'da belediyedeki yolsuzluk iddialarına yönelik aylardır süren protestolarda, Belediye Başkanı Erion Veliaj'a yönelik istifa çağrısı yinelendi.

Muhalefetteki Arnavutluk Demokratik Partisi (PD) ve Özgürlük Partisinin (PL) yanı sıra sivil toplum kuruluşlarının çağrısıyla eylemlerini sürdüren göstericiler, bugün de Tiran Belediyesi önünde toplandı.

Belediye önündeki yolun trafiğe kapatılmaması nedeniyle gerginlik yaşanırken göstericiler, polisin, protestonun sorunsuz ilerlemesi için gerekli önlemleri almadığını iddia etti.

Tiran Belediye Meclisi Başkan Yardımcısı ve PD temsilcisi Dorjan Teliti, burada yaptığı konuşmada, protestonun kendilerinin demokratik hakkı olduğunu ve kimsenin buna karşı çıkamayacağını söyledi.

Gerekli izinleri aldıklarını ve bu yüzden yolun trafiğe kapatılması gerektiğini savunan Teliti, "Barıştan yanayız, anayasa, demokrasi ve sivil eylemden yanayız." dedi.

Eski PD Milletvekili Klevis Balliu da parti olarak protestolarda vatandaşların yanında olduklarını belirtti.

Aralarında muhalefet partilerinden milletvekillerinin de yer aldığı protestocular, Tiran Belediye Başkanı Veliaj'ın istifasını, belediyedeki yolsuzlukların kınanmasını ve duyurulmasını talep ediyor.

Protestolar, mart sonunda "kamu görevlerini yerine getiren kişilerce pasif yolsuzluk" ve "mal varlığını beyan etmeyi reddetmek, mallarını saklamak veya yanlış beyanda bulunmak" ile suçlanan eski belediye yetkililerinin gözaltına alınmasının ardından başlamıştı.

Protestolar sırasında zaman zaman göstericilerle polis arasında gerginlik ve arbede yaşanmıştı. ???????

Daha önce de belirli aralıklarla protestolar düzenleyen göstericiler, eylemlerinin devam edeceğini duyurmuştu.?????????????????

Kaynak: AA / Dzihat Aliju - Güncel
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