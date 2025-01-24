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Arnavutluk'ta Yolsuzluk İddiaları Nedeniyle Gösteriler Devam Ediyor

Arnavutluk'ta Yolsuzluk İddiaları Nedeniyle Gösteriler Devam Ediyor
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Tiran'da belediyedeki yolsuzluk iddiaları nedeniyle Belediye Başkanı Erion Veliaj'a istifa çağrısıyla yapılan gösteriler, muhalefet partileri ve sivil toplum kuruluşlarının desteğiyle tekrarlandı. Eylemlerde trafik akışının durması sonucu gerginlikler yaşandı.

Arnavutluk'un başkenti Tiran'da belediyedeki yolsuzluk iddiaları nedeniyle aylardır süren gösteriler, Belediye Başkanı Erion Veliaj'a istifa çağrısıyla tekrarlandı.

Veliaj hakkındaki yolsuzluk iddiaları nedeniyle Nisan 2024'te "istifa çağrısı" ile başlayan gösteriler, muhalefetteki Arnavutluk Demokratik Partisi (PD) ve Özgürlük Partisinin (PL) yanı sıra sivil toplum kuruluşlarının desteğiyle Tiran Belediyesi önünde yinelendi.

Eylemde, trafik akışını durduran bazı göstericiler ile sürücüler arasında kısa süreli gerginlik yaşandı.

Eski PD Milletvekili Belind Kelliçi, burada yaptığı konuşmada, mücadelelerine devam edeceklerini söyledi.

Tiran Belediye Meclisi Başkan Yardımcısı ve PD temsilcisi Dorjan Teliti de gösterileri Tiran ve Arnavutluk'u "yolsuzluğun pençelerinden kurtarmak" için yaptıklarını belirtti.

Gösteride, siyasi parti temsilcileri, aktivist ve vatandaşlar da söz aldı.

Onlarca polis memurunun güvenlik tedbiri aldığı gösteri, olaysız sona erdi.

Olay

Ülkedeki gösteriler, "Kamu görevlerini yerine getiren kişilerce pasif yolsuzluk" ve "Mal varlığını beyan etmeyi reddetmek, mallarını saklamak veya yanlış beyanda bulunmak" ile suçlanan eski belediye yetkililerinin 2024 Mart sonunda gözaltına alınmasının ardından başlamıştı.

Protestolar sırasında zaman zaman göstericiler ile polis arasında gerginlik ve arbede yaşanmıştı.

Veliaj istifa etmediği sürece gösterilerin sürdürüleceği belirtilmişti.

Kaynak: AA / Dzihat Aliju - Güncel
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