Haberler

Arnavutluk'ta Yağışlar Sel Felaketine Yol Açtı: 1 Kişi Hayatını Kaybetti

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Son günlerde Arnavutluk'ta etkili olan yağışlar nedeniyle meydana gelen sellerde bir kişi hayatını kaybetti. Korça ilinde 76 yaşındaki bir kadının cansız bedenine ulaşıldı. Selden etkilenen bölgelerde tahliye çalışmaları sürüyor.

Arnavutluk'un farklı bölgelerini son günlerde etkisi altına alan yağışların neden olduğu sellerde bir kişi hayatını kaybetti.

Arnavutluk makamlarınca yapılan açıklamada, birkaç saat süren arama çalışmalarının ardından arama-kurtarma ekiplerinin, Korça ilinde 76 yaşındaki kadının cansız bedenine ulaştığı duyuruldu.

Arnavutluk Savunma Bakanlığınca yapılan açıklamada, son saatlerde bazı bölgelerde yağışların devam ettiği, selden etkilenen bölgelerde onlarca kişinin tahliye edildiği bildirildi.

Bazı bölgelerde su seviyelerinin düşmeye başladığı, sorun yaşanan birçok kara yolunun yeniden trafiğe açıldığı aktarılan açıklamada, "Sivil Acil Durum ekipleri, Silahlı Kuvvetler, Elektrik Dağıtım Operatörü ve yerel kurumlar, durumun tamamen istikrara kavuşması, enerji arzının normalleşmesi, heyelanların neden olduğu yıkımın temizlenmesi ve vatandaşların güvenliğinin sağlanması için çalışmalarını sürdürüyor." ifadelerine yer verildi.

Arnavutluk Jeoloji Bilimleri Enstitüsüne göre, bugün ve yarın İşkodra, Leş, Dıraç, Elbasan, Avlonya ve Ergiri illerinde orta, yer yer şiddetli; Kukes, Debre ve Tiran illerinde orta şiddette yağış bekleniyor.

Kaynak: AA / Dzihat Aliju - Güncel
DEM Parti ile CHP arasında ipler gerildi! Bu sözler çok konuşulur

DEM Parti ile CHP arasında ipler gerildi! Bu sözler çok konuşulur
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
AK Partili Suna Kepolu Ataman'dan olay sözler: CHP atalarımızı idam etti

Canlı yayında olay sözler: CHP atalarımızı idam etti
9 gündür aranıyordu; arazide ölü bulundu

9 gündür aranıyordu; arazide ölü bulundu
Yaptığı rezilliği kimse görmüyor sandı ama kamera kayıttaydı

Yaptığı rezilliği kimse görmüyor sandı ama kamera kayıttaydı
İş görüşmesine giden genç, teklif edilen maaşa isyan etti: Kanıma dokunuyor

İş görüşmesine giden genç, teklif edilen maaşa isyan etti
AK Partili Suna Kepolu Ataman'dan olay sözler: CHP atalarımızı idam etti

Canlı yayında olay sözler: CHP atalarımızı idam etti
Türkiye'nin en pahalı evi satışa çıkarıldı! Emlakçılar fiyat biçemiyor

Türkiye'nin en pahalı evi satışa çıkarıldı! Emlakçılar fiyat biçemiyor
Testi pozitif çıkan Deren Talu yeni test yaptırdı! İşte çıkan sonuç

Testi pozitif çıkan Deren Talu yeni test yaptırdı! İşte çıkan sonuç
Türk beyaz eşya devi fabrikasını kapatıyor! Personele 3 milyon dolar ödenecek

Türk beyaz eşya devi fabrikasını kapatıyor
Torreira'nın kadro dışı bırakılmasının nedeni belli oldu

Kadro dışı bırakılmasının nedeni belli oldu
İçişleri Bakanlığı'ndan Mansur Yavaş hakkında soruşturma izni

İçişleri Bakanlığı, Mansur Yavaş hakkında kararını verdi
'Kürt halkını sevmeyen bizi de sevmesin' diyerek CHP'den istifa etti

"Kürt halkını sevmeyen bizi de sevmesin" diyerek istifa etti
Asgari ücret için ilk rakamlar belli oldu

Asgari ücret için ilk rakamlar belli oldu
Taraftarlar havalara uçacak! Lewandowski'den Fenerbahçe'ye ilk cevap geldi

Lewandowski'den Fenerbahçe'ye ilk cevap geldi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.