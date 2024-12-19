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Arnavutluk'ta Üniversite Öğrencileri Eğitim Talepleri İçin Protesto Düzenledi

Arnavutluk'ta Üniversite Öğrencileri Eğitim Talepleri İçin Protesto Düzenledi
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Tiran'da üniversite öğrencileri, eğitim ve öğrencilere yönelik hükümet sözlerinin yerine getirilmesi amacıyla protesto düzenledi. Öğrenciler, yapılan anlaşmalara rağmen vaatlerin yerine getirilmediğini belirtti.

Arnavutluk'un başkenti Tiran'da üniversite öğrencileri, "eğitime ve öğrencilere yönelik sözlerin yerine getirilmesi" talebiyle protesto düzenledi.

Ülkedeki ana muhalefet partisi Demokratik Partinin gençlik kolları tarafından düzenlenen protestoya onlarca üniversite öğrencisi ve genç katıldı.

Eğitim ve Spor Bakanlığı önünde toplanan öğrenciler, devlet kurumlarından, eğitim sektörü ve öğrencilere destek için verilen sözlerin yerine getirilmesi talep etti.

Hükümetin "Üniversite Anlaşması"nda verdiği sözleri tutmadığının ifade edildiği gösteri, akademisyen ve aktivistler tarafından da desteklenirken göstericiler, bakanlık binasına tuvalet kağıdı fırlattı.

Arnavutluk hükümeti tarafından 2019 başında yayımlanan söz konusu anlaşmaya göre, eğitim bütçesinin gayrisafi yurt içi hasılanın yüzde 5'ine çıkarılması, tüm üniversite öğrencilerine öğrenci kartı verilmesi, akademik ünvanların revize edilmesi, eğitim bütçesinde şeffaflık gibi konular öngörülmüştü.

Öğrenciler, taleplerinin yerine getirilmemesi durumunda protestolarına devam edeceklerini duyurdu.

Kaynak: AA / Dzihat Aliju - Güncel
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