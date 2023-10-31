Arnavutluk'ta Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yıl dönümü kutlandı

Türkiye'nin Tiran Büyükelçiliğince, Cumhuriyet'in 100. yıl dönümü dolayısıyla resepsiyon düzenlendi.

Arnavutluk'un başkenti Tiran'daki Arnavutluk Ulusal Opera ve Bale Tiyatrosu'nda Türkiye'nin Tiran Büyükelçisi Tayyar Kağan Atay'ın ev sahipliğinde düzenlenen resepsiyona, Arnavutluk Cumhurbaşkanı Bajram Begaj, Avrupa ve Dışişleri Bakanı İgli Hasani, Adalet Bakanı Ulsi Manja, Turizm ve Çevre Bakanı Mirela Kumbaro, Kültür Bakanı Elva Margariti, Arnavutluk Meclisi milletvekilleri, farklı ülkelerin büyükelçileri, ülkedeki Türk kurum ve kuruluşların temsilcileri ile çok sayıda davetli katıldı.

Resepsiyonda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajı okundu.

Büyükelçi Atay, yaptığı konuşmada, Türkiye'nin bu 100 yıllık süreç içerisinde zorluklara rağmen bölge ve ötesinde barışa, istikrara ve refaha katkıda bulunan yetenekli bir NATO üyesi ve AB'ye aday bir ülke olduğunu anımsattı.

Türkiye Cumhuriyeti'nin ilanından hemen sonra yeni cumhuriyetin diplomatik ilişkiler tesis ettiği ilk ülkelerden birinin de Arnavutluk olduğunu vurgulayan Atay, "2023 yılı Türkiye-Arnavutluk diplomatik ilişkilerinin tesisinin de 100. yılı. Yüzyıllardır süregelen ortak tarihimiz, her ikisi de bölgemizdeki kırılgan barışın korunmasına katkıda bulunan iki dost ülke, iki müttefik ve iki AB aday ülkesi oluşturmuştur." diye konuştu.

Orta Doğu'daki gerginliklere de değinen Atay, "Gazze'deki insani trajedinin artık göz ardı edilmemesini umuyoruz. Her geçen saat daha da kötüleşiyor. Geçen hafta kabul edilen BM Genel Kurulu kararına göre acil ve kalıcı bir insani ateşkes sağlanmalıdır." dedi.

Resepsiyon kapsamında, Arnavut ve Türk bestecilerin katılımıyla Arnavutluk Ulusal Opera ve Bale Tiyatrosu Senfoni Orkestrası'nın performansı icra edildi, Türkiye-Arnavutluk ilişkilerini anlatan fotoğraf ve belgeler sergilendi.???????