Arnavutluk'ta Tiran Belediye Başkanı Erion Veliaj Görevden Alındı

Arnavutluk'ta Bakanlar Kurulu, şubat ayında tutuklanan başkent Tiran'ın Belediye Başkanı Erion Veliaj'ı görevden aldı.

Tiran Belediye Meclisinin önerisi üzerine Bakanlar Kurulu bugünkü toplantısında Veliaj'ın görevden alınmasını görüştü.

Veliaj'ın görevden alındığı hükümet kaynaklarınca AA muhabirine doğrulandı.

Başbakan Edi Rama, dünkü basın toplantısında, Belediye Meclisinin, yeni seçimlerin önünü açmak amacıyla Belediye Başkanı'nın görevden alınmasını onayladığını bildirmişti.

Rama, Arnavutluk'un başkentinin kaderi açısından bu kararın zorunlu olduğunu vurgulamıştı.

Kararın Cumhurbaşkanı Bajram Begaj tarafından da onaylanması gerekiyor.

Öte yandan Veliaj'ın avukatları, kararı Anayasa Mahkemesine taşıyacaklarını bildirdi.

Tiran Belediye Başkanı Veliaj 10 Şubat'ta gözaltına alınmıştı

Veliaj, 10 Şubat'ta yolsuzluk ve kara para aklama suçlamalarıyla gözaltına alınmış, eşi Ajola Xoxa hakkında ise yolsuzluk, kara para aklama ve mal varlığına ilişkin yanlış beyanda bulunma suçları nedeniyle "ev hapsi" tedbiri uygulanmıştı.

Arnavutluk Yolsuzluk ve Organize Suçlara ilişkin Özel Mahkemesi (GJKKO), 12 Şubat'ta Veliaj'ın tutuklanması yönündeki savcılığın talebini onaylarken, eşi Xoxa hakkında verilen tedbir kararını ise "ev hapsi"nden, "yurt dışı yasağı" ve "adli kontrol şartı"na çevirmişti.

Yolsuzluk yaptığı iddiasıyla istifası talep edilen Veliaj hakkındaki gösteriler, Nisan 2024'te başlamış ve göstericiler ile polis arasında zaman zaman arbede yaşanmıştı.