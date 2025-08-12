Arnavutluk'ta Orman Yangınları Sebebiyle Köyler Tahliye Ediliyor

Arnavutluk'u etkisi altına alan orman yangınlarında bazı köylerin tahliye edildiği bildirildi.

Arnavutluk Savunma Bakanı Pirro Vengu, sosyal medya hesabı Facebook'tan yaptığı açıklamada, ülkeyi etkisi altına alan orman yangınları hakkında bilgi verdi.

Son 24 saatte ülke genelinde 37 orman yangınının meydana geldiği bilgisini veren Vengu, bunlardan 30'unun halen devam ettiğini kaydetti.

Elbasan, Avlonya, Berat illerindeki bazı köylerin boşaltıldığını kaydeden Vengu, vatandaşlara yetkililerle işbirliği içinde olarak, etkilenen bölgelerden uzak durmaları ve yeni yangınları derhal bildirmeleri çağrısında bulundu.

Öte yandan, Arnavutluk Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, ülkenin orta kesimlerindeki Elbasan iline bağlı Gramsh'da 80 yaşında bir vatandaşın evinin bahçesinde yaktığı ateşin kontrolden çıkarak bölgedeki birçok köye yayıldığı, vatandaşın ise dumandan etkilenerek hayatını kaybettiğinin tahmin edildiği bildirildi.

Yerel medyadaki haberlere göre bölgedeki yangınlardan dolayı 8 kişi yaralandı.

Savunma Bakanlığı yangınların söndürülmesi çabalarında Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Çekya, Slovakya ve Yunanistan'dan da destek alıyor.