Arnavutluk'ta Orman Yangınları Nedeniyle 3 Köy Tahliye Ediliyor

Arnavutluk'ta Orman Yangınları Nedeniyle 3 Köy Tahliye Ediliyor
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Arnavutluk'un Delvina iline bağlı Palavli, Vergo ve Kopaçez köyleri, orman yangınları nedeniyle tahliye edilecek. Yangınlara helikopterlerle müdahale ederken, Avrupa ülkelerinden de destek geliyor.

Arnavutluk'un güneyindeki Delvina iline bağlı 3 köyün orman yangınları nedeniyle tahliye edileceği bildirildi.

Arnavutluk Savunma Bakanlığı, yangın riski nedeniyle Avlonya bölgesindeki Delvina iline bağlı Palavli, Vergo ve Kopaçez köylerinin tahliye edilmesine karar verdi.

Bakanlık, köy sakinlerinden yetkililerin talimatlarına uymaları yönünde çağrıda bulundu.

Bazı evlerin ve bir kilisenin zarar gördüğü Delvina'daki yangınlara helikopterlerle müdahale ediliyor.

Arnavutluk genelinde 10 farklı konumda aktif yangın devam ederken, yetkili kurumların yangın söndürme çalışmaları sürüyor.

Öte yandan, Avrupa Sivil Koruma Mekanizması kapsamında son günlerde Arnavutluk'taki yangınların söndürülmesine İtalya, Yunanistan, Hırvatistan ve Macaristan'dan da uçaklar gönderildi.

Arnavutluk Jeoloji Bilimleri Enstitüsünden yapılan açıklamaya göre, ülke genelinde "yüksek" yangın riski sürüyor.

Kaynak: AA / Dzihat Aliju - Güncel
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