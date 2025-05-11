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Arnavutluk'ta Halk Genel Seçimler İçin Sandık Başında

Arnavutluk'ta Halk Genel Seçimler İçin Sandık Başında
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Arnavutluk'ta gerçekleştirilen genel seçimler için halk, yerel saatle 07.00'de sandık başına gitti. 53 partinin yarıştığı seçimde oy kullanma işlemleri 19.00'da sona erecek.

- Arnavutluk'ta halk genel seçimler için sandık başında

TİRAN - Arnavutluk'ta halk, yeni hükümeti belirlemek üzere gerçekleştirilen genel seçim için sandık başına giderken, oy kullanma işlemleri yerel saatle 07.00'de başladı.

Arnavutluk'ta halk genel seçim için sandık başına gidiyor. Ülke genelinde kurulan 5 bin 225 seçim sandığında yerel saatle 07.00'de başlayan oy kullanma işlemleri 19.00'da son bulacak. Merkez Seçim Komisyonu'nun açıkladığı bilgilere göre, 53 partinin yarışacağı seçimde parti sayısı önceki seçime kıyasla çok daha yüksek olması nedeniyle oy pusulası da 59 cm x 42 cm ebatlarında basıldı.

Anketler, hem Arnavutluk'ta hem de yurt dışında yaşayan 3 milyon 713 bin seçmenin oy kullanacağı seçimde mevcut Başbakan Edi Rama ile ana muhalefet lideri ve eski Başbakan Sali Berisha'nın ön planda olduğunu gösteriyor. Parti liderlerinin çoğunluk olarak başkent Tiran'da oy kullanması beklenirken şimdiye kadar herhangi bir sorun yaşanmadığı bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel
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