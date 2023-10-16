Arnavutluk'ta Berlin Süreci Liderler Zirvesi başladı

Arnavutluk'un başkenti Tiran'da, Berlin Süreci Liderler Zirvesi başladı.

Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, başkentteki Ulus Şehitleri Bulvarı'nda, zirveye katılım gösteren lider ve davetlileri karşıladı.

Tiran Piramidi binasında düzenlenen zirve kapsamında iki farklı oturum düzenlenecek.

Zirveye, Avrupa Birliği (AB) üye ülkeleri liderleri, AB yetkilileri ve Batı Balkan ülkeleri liderleri katılıyor.

Zirve kapsamında Batı Balkan bölgesinin ortak pazara entegrasyonu, Avrupa entegrasyon süreci, bölgesel işbirliği, bölgenin yeşil ve dijital değişiminin desteklenmesi ve diğer konular görüşülecek.

Oturumların sonunda Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, Almanya Başbakanı Olaf Scholz ve AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ortak basın toplantısı düzenleyecek.???????

Eski Almanya Başbakanı Angela Merkel tarafından 2014'te hayata geçirilen Berlin Süreci, Batı Balkan ülkeleri arasında işbirliğinin güçlendirilmesi ve derinleştirilmesinin yanı sıra bu ülkelerin AB'ye entegrasyonunun hızlandırılmasını hedefliyor.????