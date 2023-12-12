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Arnavutluk'ta 500 Kilogram Esrar Ele Geçirildi

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Arnavutluk'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 500 kilogram esrar ele geçirildi, 7 kişi gözaltına alındı. Operasyon kapsamında yapılan soruşturmalar sonucunda esrarın Türkiye'ye deniz yoluyla taşındığı ortaya çıktı.

Arnavutluk'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 500 kilogram esrar ele geçirildi, 7 kişi gözaltına alındı.

Avlonya Yerel Polis Müdürü Ermal Muçaj, düzenlediği basın toplantısında, operasyon kapsamında düzenlenen yoğun soruşturmaların, gözaltına alınanların organize şekilde esrarın Türkiye'ye deniz yoluyla taşıdığını ortaya çıkardığını söyledi.

"Reset" kod adının verildiği operasyon kapsamında suçüstü 7 Arnavutluk vatandaşının gözaltına alındığını bildiren Muçaj, Avlonya ve başkent Tiran'da yaşayan bazı şahıslar hakkında arama kararının bulunduğunu kaydetti.

Polisten yapılan açıklamada, farklı büyüklükteki 34 paketin içerisinde 500 kilogram esrarın ele geçirildiği bildirildi.

Kaynak: AA / Güncel

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