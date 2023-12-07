Arnavutluk'ta 29. Uluslararası Tiran Fuarı açıldı

Arnavutluk'un başkenti Tiran'da bu yıl 29'uncusu düzenlenen Uluslararası Tiran Fuarı başladı.

Türkiye'nin yanı sıra yerel ve uluslararası birçok şirketin katıldığı fuarın açılış törenine Türkiye'nin Tiran Büyükelçisi Tayyar Kağan Atay, büyükelçiler, İstanbul Ticaret Odası (İTO) temsilcileri, ülkedeki Türk kurum ve kuruluşların temsilcileriyle Arnavutluk'taki kurumların yöneticileri katıldı.

Tiran Kongre Sarayı'nda düzenlenen etkinliğin açılışında konuşan fuarın düzenleyicisi Klik Ekspo Group and Tirana International Fair yöneticisi Luan Muhametaj, fuardaki en önemli stantların Türkiye ile Sırbistan'ın olduğunu belirterek, "Türkiye ile çok güçlü ilişkilere sahibiz. Sırbistan ile de aynı şekilde." dedi.

İTO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Mehmet Develioğlu da iki ülke arasında ortak tarihe ve kültürel değerlere dayalı derin ve köklü bağlar olduğunu söyledi.

Develioğlu, "Bunlar Arnavut ve Türk halklarının arasındaki ebedi dostluk ilişkilerinin temelini ve parlak geleceğinin teminatı olduğunu ortaya koyuyor. Bizler iş dünyası olarak bu ilişkileri daha yukarı seviyelere taşımak için en büyük görevimiz olduğunu kabul ediyoruz." diye konuştu.

İTO olarak özellikle tarihi bağların olduğu Balkan ülkeleriyle ticari bağların güçlendirilmesi için en büyük gayreti sarf etmeye çalıştıklarını vurgulayan Develioğlu, "Ülkelerimiz arasındaki ticaret hacmi henüz 850 milyon dolar civarındayken, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın 2022 yılının başında belirlemiş olduğu 1 milyar dolar hedefini yakalamış olduk." ifadelerini kullandı.

Arnavutluk Tarım ve Kırsal Kalkınma Bakan Yardımcısı Enio Civici de bakanlık olarak fuardaki tüm şirketlerin çalışmalarını kolaylaştırmayı amaçladıklarını kaydetti.

9 Aralık'ta sona erecek olan fuara, inşaat, tekstil, hafif ve ağır sanayi gibi sektörlerden birçok yerel ve uluslararası firmalar katılıyor.