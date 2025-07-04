Arnavutluk'ta 21 Noktada Orman Yangını
Arnavutluk'ta son 24 saatte 21 farklı noktada orman yangını tespit edildi. 17 yangın noktası kontrol altına alındı, ancak Elbasan'daki çöp depolama alanı ve diğer yangınlarda söndürme çalışmaları devam ediyor. Vatandaşlar, yetkililere tepki gösterdi.
Arnavutluk'ta son 24 saatte 21 noktada orman yangını çıktı.
Arnavutluk İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, son 24 saatte ülke genelinde 21 yangın noktası tespit edildiğini, bunlardan birinin de Elbasan kentindeki çöp depolama alanı olduğu aktarıldı.
Bakanlık, 17 noktadaki yangının söndürüldüğünü, çöp depolama alanı ve diğer üç noktadaki alevleri söndürme çalışmalarının sürdüğünü kaydetti.
Çöp depolama alanındaki yangının 4 gündür devam ettiği ifade edildi.
Vatandaşlar, Elbasan şehir savcılığı önünde toplanarak harekete geçmedikleri gerekçesiyle yetkililere tepki gösterdi.
Kaynak: AA / Dzihat Aliju - Güncel