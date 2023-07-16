Arnavutluk'ta 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü töreni yapıldı

Arnavutluk'un başkenti Tiran'da "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" kapsamında anma töreni düzenlendi.

Geleceğin Alternatifi Vakfı (ALSAR Vakfı) tarafından düzenlenen törene, Türkiye'nin Tiran Büyükelçisi Tayyar Kağan Atay, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) Tiran Koordinatörü Emine Gizem Başkan, ALSAR Vakfı Başkanı Mehdi Gurra'nın yanı sıra ülkedeki kurum ve kuruluş temsilcileri katıldı.

Büyükelçi Atay, buradaki konuşmasında, Türkiye ve Arnavutluk'un çok zor zamanları olduğunu belirterek, Türkiye'nin bu zor dönemlerde her zaman Arnavutluk'un yanında olduğunu vurguladı.

"Bizim tarihimiz zaten hep zorluklarla doludur" diyen Atay, 7 yıl önce bugün gerçekten Türkiye demokrasisini ve bağımsızlığını yok etmek isteyen bir güçle savaştıklarını ifade etti.

Büyükelçi Atay, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bu örgütü biz Türkiye'de yok ettik. Omurgasını kırdık. Yurt dışına kaçanlar oldu. Oradaki yapılarını sürdürmeye çalışıyorlar şu anda. Onları da inşallah ülkelerin iş birliğiyle bitireceğiz. Fakat maalesef, o gece bizimle yürekten birlikte olan Arnavutluk, sizler ki bunun için şükran duyuyoruz, maalesef buradaki FETÖ yapılarını sonlandırma noktasında biraz geride kaldı. Biz de yaşadıklarımızı sizlerin yaşamamanız için gerekli uyarılarımızı, gerekli tecrübelerimizi aktarıyoruz. Bunların hakikaten bulundukları ülkelerde okullarıyla, dini yapılarıyla, hastaneleriyle gizli bir istihbarat örgütü olduğunu ve güçlendiği zaman kamu kurumlarına sızarak ülkenin yönetimini ele geçirmeyi dahil deneyecek kadar sapkın olduklarını anlatmaya çalışıyoruz dostlarımıza."

ALSAR Vakfı Başkanı Gurra da gizli yöntemlerle kendi emirlerini körü körüne yerine getiren bireyler üreten FETÖ'nün 'kollarının' dünyanın birçok yerine uzandığını belirterek, bu zehirli uzantıların Arnavutluk'ta da geniş çapta yayıldığının altını çizdi.

Arnavutluk'un Balkanlar'da en çok FETÖ mensubunun bulunduğu ülke olduğu görüşünü paylaşan Gurra, şöyle devam etti:

"Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, bu uzantıların hem Türkiye hem de bulundukları her ülke için tehdit oluşturduğu yönündeki uyarıları, Arnavutluk'un üst devlet makamları tarafından da çok ciddiye alınması gerekiyor. Gülencilerin kolej ve üniversite sistemlerinde eğitilen ciddi sayıdaki bireyler, yıllar boyunca Arnavutluk'ta işletmeler yürütürken devlet kurumları ve medya gruplarına da sızmış bulunuyor."

Programda, Arnavutluk'un eski BM Büyükelçisi araştırmacı Abdi Baleta, Tirana Derneği Başkanı Arben Tafaj ve Görice Vakıflar Derneği Başkanı Petrit Zeneli de birer konuşma yaptı.

Program kapsamında, 15 Temmuz darbe girişimi ile ilgili bir belgesel de gösterildi.