Arnavutluk'ta 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde anma etkinliği

Türkiye'nin Tiran Büyükelçiliğinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla anma töreni düzenlendi.

Tiran'daki Büyük Göl Parkı'nda bulunan 15 Temmuz Şehitleri Anıtı'nda düzenlenen törene, Türkiye'nin Tiran Büyükelçisi Tayyar Kağan Atay, Tiran Yunus Emre Enstitüsü Müdürü Ömer Osman Demirbaş, TİKA Tiran Koordinatörü Emine Gizem Başkan'ın yanı sıra ülkedeki Türk ve yerel kurum ve kuruluş temsilcileri ile Türk ve Arnavut vatandaşlar katıldı.

Atay, yaptığı konuşmada, 15 Temmuz 2016 gecesi silahlı terör örgütü FETÖ tarafından gerçekleştirilen hain kanlı darbe girişimine karşı koyarken şehit düşen vatandaşların aziz hatıralarını yaşatmak için bugün burada toplandıklarını dile getirdi.

Vatan uğruna hayatlarını feda eden tüm şehitleri minnetle anan Atay, Türkiye'nin bağımsızlığını korumak için gözünü kırpmaksızın ölüme meydan okuyan gazilere şükranlarını sundu.

15 Temmuz gecesi Türkiye'de gerçekleşen en kanlı terör saldırılarından birine tanıklık ettiklerinin altını çizen Atay, o gece milletin iradesi olan TBMM ve birçok kamu binasının darbeci pilotlar tarafından bombalandığını vurguladı.

Savaş uçakları, saldırı helikopterleri ve tankların sivil veya polis gözetmeksizin hain bir şekilde ateş açtığını söyleyen Atay, TBMM'yi bombalayan savaş uçağı pilotlarının emirlerini, Ankara'da belirli okullarda öğretmen olarak görev yapan sözde imamlardan aldığını ifade etti.

Atay, "FETÖ'nün başarısız darbe girişiminin üzerinden 6 yıl geçti. Bu süre içerisinde ülkemiz bu terör örgütüyle hem Türkiye'de hem yurt dışında, yani örgütün yerleşik olduğu diğer ülkelerde mücadelesine devam ediyor. Ülkemizde FETÖ, omurgasını kaybetti. Şimdi yurt dışındaki yapısını kullanarak ayakta kalmaya çalışıyor. Bu nedenle FETÖ'nün ulusal güvenliklerine ve anayasal düzenlerine yönelik oluşturduğu tehdide karşı dostlarımızı bilinçlendirmek için yurt dışında yürüttüğümüz mücadelemiz büyük önem arz ediyor." diye konuştu.

Atay, şunları kaydetti:

"Biliyorsunuz FETÖ elebaşı Fetullah Gülen hala Amerika'da yaşıyor. Hükümetimiz Amerika'dan, Gülen'in Türkiye'ye iadesini ve Avrupa ülkelerinden de FETÖ mensuplarının iadesini uzun bir süredir talep etmiştir. Ne yazık ki bu talepler henüz yerine getirilmemiştir. Bu vesileyle FETÖ'nün, faaliyette bulunduğu ülkelerin güvenliği için de ciddi bir tehdit oluşturduğunu tekrar vurgulamak isterim. Bu bağlamda ne yazık ki Arnavutluk, başta eğitim ve sağlık sektörlerinde olmak üzere FETÖ'nün hala endişe verici varlığını sürdürdüğü ülkelerden biridir. Durum böyleyken dünyanın başka yerlerinde giderek artan sayıda hükümet, bu terör örgütünün kendileri için de oluşturduğu tehlikeyi anlamaya başladı ve gerekli adımları atmaya başladı. Sonuç olarak birçok ülkede FETÖ mensupları kamu ve özel sektörden temizleniyor."

Yurt dışında FETÖ terör örgütüyle iltisaklı birçok okulun 2016 yılından sonra Türkiye Maarif Vakfına devredildiğini anımsatan Atay, "Bugün Maarif Okulları birçok ülkede faaliyet göstermekte ve dünya çapında üstün bir eğitim vermekte." diye konuştu.

Ayrıca FETÖ'nün vize dolandırıcılığı, kara para aklama ve silah kaçakçılığı gibi yasa dışı faaliyetlerde bulunduğunun altını çizen Atay, "Türkiye olarak dostlarımızın bizim yaşadığımız acıları tecrübe etmemeleri için bu yeni nesil uluslararası terör ve istihbarat örgütünün gerçek yüzünü ifşa etmeye kararlılıkla devam edeceğimizi de vurgulamak isterim." dedi.

Atay, bu uluslararası terör ağına karşı sivil ve demokratik zaferin 6. yılını anarken, FETÖ'nün gerçek ve karanlık yüzü hakkında Arnavutluk kamuoyunda artan bir farkındalık yaşanacağına içtenlikle inandığını vurguladı.

STK'lar adına konuşma yapan Petrit Zeneli de 15 Temmuz olaylarının sadece Türkiye için değil, dünyadaki her ülkenin demokrasisi için bir ders niteliği taşıdığının altını çizdi.

Zeneli, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın o dönem 'Meydanlara çıkın, Türkiye'yi kurtaralım' şeklinde halka yaptığı çağrı, vatan çıkarları için ölümü göze almak adına tüm Türk aydınlar ve vatandaşları için şevkli bir ilham kaynağıydı ve bunu başardılar." diye konuştu.

Konuşmanın ardından Türkiye'nin Tiran Büyükelçiliği Din Hizmetleri Müşaviri Adem Gerlegiz, Kur'an-ı Kerim tilavetinde bulundu, dualar edildi.

15 Temmuz anma etkinlikleri kapsamında Tiran Yunus Emre Enstitüsü tarafından "Şafak Vakti" filminin gösterimi yapılacak, farklı faaliyetler de düzenlenecek.