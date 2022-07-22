Son dakika haberi: Arnavutluk Meclisinden organ kaçakçılığı iddialarını içeren Avrupa Konseyi raporuna karşı karar - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberi: Arnavutluk Meclisinden organ kaçakçılığı iddialarını içeren Avrupa Konseyi raporuna karşı karar

AA - Fatjon Cuka - Güncel
 - Güncelleme:

Son dakika haberi: Arnavutluk Meclisi, "Kosova ve Arnavutluk'ta insan organlarının yasa dışı ticaretiyle ilgili iddiaların asılsız olduğuyla ilgili" kararı onayladı.

Arnavutluk Meclisi, "Kosova ve Arnavutluk'ta insan organlarının yasa dışı ticaretiyle ilgili iddiaların asılsız olduğuyla ilgili" kararı onayladı.

Avrupa Konseyinin 2011 yılına ait İsviçreli Senatör Dick Marty imzalı raporuna karşı iktidardaki Arnavutluk Sosyalist Partisi (PS) tarafından sunulan karar tasarısı, 140 koltuklu mecliste 125 "evet" oyu ile kabul edildi. Oylamada "hayır" veya çekimser oy kullanılmadı.

İddiaların yer aldığı rapora karşı oylamanın yapıldığı oturumda konuşan Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisine bu raporu hemen düşürmeleri çağrısında bulunarak, "Sadece biz dedik diye değil, tüm soruşturmalar bu raporun asılsız olduğunu gösterdi." dedi.

Rama, "Bu, olağan bir karar değil, diğerlerinden farklı bir karadır çünkü bu, Strazburg'a kadar gidecek olan bir yolun başlangıcıdır. Bu karar, Avrupa Konseyini harekete geçirmeyi amaçlıyor." diye konuştu.

Arnavutluk Sosyalist Partisi Parlamento Grubu Başkanı Taulant Balla da "Amaç, Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisinden devamında bir rapor hazırlanmasını ve bu on yıl içinde meydana gelen gelişmeler, gerçekler, kanıtlar ve güncellenmiş bilgiler ışığında iddiaları yeniden değerlendirerek 2011 yılına ait kararın yeniden gözden geçirilmesini talep etmek." değerlendirmesinde bulundu.

Arnavutluk Demokratik Partisi (PD) Milletvekili Lulzim Başa da Dick Marty imzalı raporun yalan bir rapor olduğu görüşünü paylaşarak, "Bunun arkasında Sırp yapıların bulunduğu artık belli oldu." şeklinde konuştu.

Meclisin onayladığı kararda "Avrupa Konseyinin 2011 yılına ait raporunda 1999 yılındaki Kosova Savaşı ve sonrasında Arnavutluk ve Kosova'da organ kaçakçılığı amacıyla yapıldığı öne sürülen öldürmelerin asılsız ve kanıtlanmamış" olduğu ifade ediliyor.

Ayrıca kararda Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisinin, Dick Marty'nin raporuna binaen aldığı 2011 yılına ait kararını gözden geçirmesi isteniyor.

AA / Fatjon Cuka - Güncel

Güncel Haberler Son Dakika

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title