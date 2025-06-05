Arnavutluk Meclisi'nden Ukrayna ile Güvenlik Anlaşması Onayı

Arnavutluk Meclisi'nden Ukrayna ile Güvenlik Anlaşması Onayı
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Arnavutluk Meclisi, Ukrayna ile 'Güvenlik Alanında İşbirliği ve Uzun Vadeli Destek Anlaşması'na dair yasa tasarısını 71 oyla kabul etti. Anlaşma, Arnavutluk'un Ukrayna'nın bağımsızlığına ve toprak bütünlüğüne uzun vadeli destek sağlamayı amaçlıyor.

Arnavutluk Meclisi, Arnavutluk ile Ukrayna arasında "Güvenlik Alanında İşbirliği ve Uzun Vadeli Destek Anlaşması"na dair yasa tasarısını kabul etti.

Söz konusu yasa tasarısı, 140 sandalyeli meclis genel kurul toplantısında görüşüldü.

Tasarı, görüşmeler sonucunda 71 evet oyuyla onaylandı.

Arnavutluk Avrupa ve Dışişleri Bakanı İgli Hasani, oturumda anlaşmaya ilişkin yaptığı sunumda, ülkesinin Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarının başlamasından bu yana yasaların, uluslararası hukukun ve Ukrayna halkının yanında olduğunu açıkça ortaya koyduğunu söyledi.

Hasani, "Güvenilir bir NATO üyesi ülke olarak, herkes için barış ve özgürlüğü garanti altına alan uluslararası düzeni savunmada gerekli sorumluluğu üstleniyoruz." ifadesini kullandı.

Arnavutluk makamlarına göre, söz konusu anlaşma ile Arnavutluk, 1991'den bu yana uluslararası alanda tanınan sınırlarını kapsayacak şekilde Ukrayna'nın bağımsızlığına, egemenliğine ve toprak bütünlüğüne ve "Rus saldırganlığına karşı meşru müdafaa" hakkına uzun vadeli destek sağlamayı amaçlıyor.

Anlaşma, Arnavutluk'un, imkanları dahilinde, ikili ve uluslararası işbirliği kapsamında Ukrayna'ya siyasi, askeri, teknik, savunma ve insani destek sağlaması amacını taşıyor.

Arnavutluk-Ukrayna anlaşması İsviçre'nin Davos kasabasında 21 Ocak 2025'te imzalandı.

Yasanın yürürlüğe girmesi için Cumhurbaşkanı Bajram Begaj'ın onayı ve Resmi Gazete'de yayımlanması gerekiyor.

Kaynak: AA / Dzihat Aliju - Güncel
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