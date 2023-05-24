Arnavutluk, mahkumların İngiltere'den nakledilmesi anlaşmasını uygulamaya başlayacak

Arnavutluk, mahkumların İngiltere'den ülkeye nakledilmesi anlaşmasını uygulamaya başlayacak.

Arnavutluk Adalet Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Arnavutluk Başbakanı Edi Rama ve İngiltere Başbakan Rishi Sunak tarafından Aralık 2022'de imzalanan ortak bildiri ve iki liderin Mart 2023'te Londra'da gerçekleştirdiği görüşmenin ardından mahkumların ülkeye nakledilmesi anlaşmasının uygulanmaya başlanacağı belirtildi.

Açıklamada, "İngiltere ve Galler'deki hapishanelerde bulunan ve 4 yıl veya daha uzun süre hüküm giyen 200 Arnavut mahkum, önümüzdeki iki yıl boyunca (ülkeye) geri getirilecek ve geri kalan cezalarını Arnavutluk hapishanelerinde çekmeye devam edecek." ifadelerine yer verildi.

Varılan anlaşma kapsamında, İngiliz tarafının mahkumların cezalarının tamamı boyunca Arnavutluk'ta barınma masraflarını karşılayacağı belirtilen açıklamada, Arnavutluk'un cezaevi sistemindeki koşulların daha da iyileştirilmesi için yatırımları da artırabileceği vurgulandı.

Arnavutluk ile İngiltere, Aralık 2022'de, yasa dışı göç meselesi dahil "ortak çıkar alanlarında ikili işbirliğini derinleştirmek" amacıyla ortak bildiri imzalamıştı.

Anlaşmaya göre, Arnavutluk ve Birleşik Krallık, Arnavutluk'a geri gönderilen kişilerin sayısını artıracak ve bunlara, İngiltere makamları tarafından insan kaçakçılığı mağduru olarak tanımlanan 18 yaş üstü kişiler de dahil olacak.

Ayrıca bu çerçevede, geri dönen kişilerin korunması ve yeniden entegre edilmesi noktasında İngiltere'nin Arnavutluk hükümetine ve yetkili kurumlara destek vereceği ifade ediliyor.