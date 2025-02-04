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Arnavutluk, EUFOR Misyonuna İlk Birliğini Gönderdi

Arnavutluk, EUFOR Misyonuna İlk Birliğini Gönderdi
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Arnavutluk, Bosna Hersek'teki Avrupa Birliği Barış Gücü Misyonu'na 30 askerlik ilk birliğini törenle uğurladı. Söz konusu birlik, başkent Tiran'da düzenlenen törenle yolcu edildi. Bu, Arnavutluk'un uluslararası güvenlik ve istikrara olan bağlılığının bir göstergesi olarak değerlendiriliyor.

Arnavutluk Silahlı Kuvvetleri, Bosna Hersek'teki Avrupa Birliği Barış Gücü Misyonunda (EUFOR) görevlendirilen ilk birliğini düzenlenen törenle gönderdi.

Arnavutluk'un EUFOR'daki Türk Manevra Birliği bünyesinde katkı sağlayacak 30 askerlik ilk bölüğünün başkent Tiran'daki uğurlama törenine, Arnavutluk Avrupa ve Dışişleri Bakanı İgli Hasani, Savunma Bakanı Pirro Vengu, Türkiye'nin Tiran Büyükelçisi Tayyar Kağan Atay, Arnavutluk'taki Avrupa Birliği (AB) Delegasyonu Maslahatgüzarı Andre Rizzo ile ülkedeki diğer kurumların temsilcileri katıldı.

Arnavutluk Avrupa ve Dışişleri Bakanı Hasani, burada yaptığı konuşmada, bunun sadece askeri bir görev olmadığını, aynı zamanda Arnavutluk'un bölgesel ve uluslararası güvenlik ile istikrara sarsılmaz bağlılığının açık göstergesi olduğunu vurguladı.

Savunma Bakanı Vengu da Arnavutluk Silahlı Kuvvetlerinin, Birliğe üyelik bağlamında AB politikalarıyla uyum sağlayarak uluslararası misyon ve operasyonlara katılımını önemli ölçüde artırdığını söyledi.

Büyükelçi Atay ise Türkiye ile Arnavutluk arasındaki geçmişten gelen işbirliğine vurgu yaparak, iki ülkenin silahlı kuvvetlerinin Afganistan'da görev yaptığını anımsattı.

Atay, bu yeni operasyonun başlatılmasını ikili işbirliğinin devamı açısından önemli bir an olarak değerlendirdi.

Arnavutluk'taki AB Delegasyonu Maslahatgüzarı Rizzo ise Arnavutluk'un AB'nin dış ve güvenlik politikasıyla tam uyum sağladığını dile getirdi.

Arnavutluk'un ilk birliği Saraybosna'daki Butmir Kampı'nda yaklaşık 6 ay görev alacak.

Kaynak: AA / Dzihat Aliju - Güncel
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