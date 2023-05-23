Arnavutluk Cumhurbaşkanı Begaj, ABD'li senatörler ile görüştü

Arnavutluk Cumhurbaşkanı Bajram Begaj, temaslarda bulunmak üzere ülkede bulunan ABD Kongresinden senatörler Chris Murphy ve Gary Peters'i kabul etti.

Arnavutluk Cumhurbaşkanı Bajram Begaj, temaslarda bulunmak üzere ülkede bulunan ABD Kongresinden senatörler Chris Murphy ve Gary Peters'i kabul etti.

Arnavutluk Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamada, Begaj ile senatörler arasındaki görüşmede iki ülke ilişkilerinin yanı sıra Kosova ile Sırbistan arasındaki diyalog ve diğer konuların ele alındığı kaydedildi.

Batı Balkanların karşı karşıya kaldığı yeni zorlukların yanı sıra "bölgedeki Avrupa-Atlantik gelişmelerine karşı kötü niyetli üçüncü aktörlerin artan tehditkar faaliyetlerine de" odaklandığı aktarılan açıklamada, iki ülkenin özellikle son iki yılda BM Güvenlik Konseyi'ndeki çok iyi işbirliğini takdirle karşıladığı, bu kapsamda Rusya'nın Ukrayna'ya karşı sebepsiz ve haksız saldırganlığının farklı kararlarla kınanması için ortak girişimler alındığı vurgulandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Begaj, Avrupa Birliğinin (AB) arabuluculuğunda 18 Mart'ta Kuzey Makedonya'nın Ohri kentinde varılan ve Kosova ile Sırbistan arasındaki ilişkilerin normalleşmesini sağlayacak anlaşmanın, yasal olarak bağlayıcı ve uluslararası kabul görmüş bir anlaşmaya dönüştürülme gerekliliğinin altını çizdi.

Begaj, "Kosova ile Sırbistan arasında karşılıklı tanıma merkezli ilişkilerin normalleşmesi, Batı Balkanların güvenlik ve ilerlemesi için çok olumlu bir etkiye sahip olacaktır." ifadesini kullandı.