Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, İtalya ile Göç Anlaşmasını Savundu

Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, İtalya ile geçen ay imzaladıkları göç anlaşmasının anayasalarına aykırı olmadığını söyledi. Rama, anlaşmanın doğal ve ortak fayda sağlayacak bir anlaşma olduğunu belirtti.

Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, İtalya ile geçen ay imzaladıkları göç anlaşmasının anayasalarına aykırı olmadığını söyledi.

İtalya Başbakan Giorgia Meloni'nin aşırı sağcı partisi İtalya'nın Kardeşlerinin (FdI) geleneksel siyaset festivali etkinliği "Atreju"ya katılan Rama, burada iki ülke ve uluslararası gündeme dair değerlendirmelerde bulundu.

İtalya ile 6 Kasım'da imzaladıkları ve İtalya'nın Arnavutluk topraklarında 2 göçmen merkezi kurmasına olanak sağlayan anlaşmanın uluslararası hukuka aykırı olduğu eleştirilerinin hatırlatılması üzerine Rama, "Bana öyle geliyor ki anlaşmaya dair, orantısız miktarda gürültü yapılıyor. Bu, iki ülke arasında yapılan son derece doğal bir anlaşma." dedi.

Rama, İtalya'nın kendilerine komünizm döneminden çıkışta verdiği desteğe işaret ederek "Ortak anlayış çerçevesinde, ortak fayda sağlayacak anlaşmalar yaptığımızda kimsenin şaşırmaması gerekir. İtalya, bizden yardım istediğinde destek vermek bizim için onurdur. Kendimizi İtalya'nın özel dostu olarak görmek bir ayrıcalıktır." diye konuştu.

Arnavutluk Anayasa Mahkemesinin (AYM) söz konusu göç anlaşmasını askıya almasını da değerlendiren Rama, "AYM, kendi görevini yerine getirdi. Çünkü anayasaya göre bir anlaşmayı, parlamentonun onaylamasından önce AYM'nin otomatik olarak askıya alması mümkündür. Bu, aynı zamanda Arnavutluk'taki mahkemeleri benim kontrol etmediğimin kanıtıdır." ifadelerini kullandı.

Başbakan Rama, İtalya ile yaptıkları anlaşmayı savunarak "Arnavutluk bir demokrasi. Anlaşmada anayasaya aykırı hiçbir şey yok. Buna güveniyorum. Marta kadar süre var ancak kararın çok daha erken çıkacağına inanıyorum çünkü bu önemli bir anlaşma ayrıca her iki hükümetin de bu anlaşma üzerine devam edip edemeyeceklerini bilmesi gerekiyor." değerlendirmesini yaptı.

Başka Avrupa ülkelerinden İtalya ile yaptıkları anlaşmaya benzer talepler gelip gelmediği sorusuna Rama, "Diğer Avrupa ülkelerinden gelen talepleri kabul etmeyeceğim. Talep aldık ama 'hayır' dedik." yanıtını verdi.

Diğer ülkelerin isimlerini açıklamaktan kaçınan Arnavutluk Başbakanı, İtalya'nın kendileri için kardeş gibi olduğunu, diğer ülkelerin ise kuzen statüsünde olduğunu ifade etti.

Rama, söz konusu anlaşmanın göç konusunda bir çözüm olduğunu söylemenin "iddialı" olacağını ama bunun bu soruna bir çözüm bulma çabası olduğunu kaydetti.

Avrupa Birliği'nin (AB) sorunun temeline inmesi gerektiğini dile getiren Rama, "Fransızlar göçmen istemiyor, Arnavutlar kabul ediyor. Bu durumda sorun Arnavutlar mı?" diye konuştu.

Rama, ülkesinin AB üyeliğiyle ilgili olarak, kendilerinin zaten coğrafi açıdan Avrupa ülkesi olduklarını vurguladı.

Başbakan Rama, Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus'u "solun tartışmasız en büyük lideri olarak gördüğünü" söyledi.

Rama, İtalyan mevkidaşı Giorgia Meloni'nin Avrupa'yı birlikte çalışmaya ikna etme uğraşında olduğunu ifade ederek "Bana öyle geliyor ki, Giorgia, Avrupa'nın uyanması ve gelecek nesillerin harekete geçmesi bakımından; ulusal egemenlikçi anlayıştan Avrupa egemenlikçi anlayışa geçerek önemli bir iş yapıyor." dedi.