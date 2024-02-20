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Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, Anıtkabir'e ziyarette bulundu

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Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, Türkiye'ye resmi ziyaret gerçekleştirdi ve Anıtkabir'i ziyaret etti. Rama, Atatürk'ün mozolesine çelenk bırakarak saygı duruşunda bulundu ve Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı.

Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, Anıtkabir'e ziyarette bulundu.

Resmi ziyaret için Türkiye'ye gelen Rama, beraberindeki heyetle Anıtkabir'i ziyaret etti.

Aslanlı Yol'dan yürüyerek Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün mozolesine gelen Rama, buraya çelenk bırakarak saygı duruşunda bulundu.

Ardından hatıra fotoğrafı çektiren ve Misak-ı Milli Kulesi'ne geçen Rama, Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı.

Rama, deftere şunları yazdı:

"Adında, modern Türk devletinin köklerini bulduğumuz ve mirasında, Türk toplumunun kimliğini renklendiren büyük lideri hatırlıyoruz. Mustafa Kemal Atatürk'ün kalıcı varlığı, günümüzde bile eşine rastlanması zor bir kapsayıcılığı, barışı ve ilerlemeyi gösteriyor.

Zekası, onun, kadınların özgürleşmesinin önemini fark etmesine yol açtı. Milletine olan sevgisi, onu, ilerlemeyi, okuryazarlığı sahiplenmeye ve gelişme tutkusu ile değerli vizyonunu kanıtlayan ekonomik reformları desteklemeye yöneltti.

Burada, Atatürk'ün ebedi istirahatgahının kutsal mekanında, onun sevgi ve barış gibi beklenmedik yollarla başarılan modern Türkiye vizyonunu kutluyoruz."

Kaynak: AA / Güncel

Anıtkabir Edi Rama Türkiye Politika Güncel Haberler

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