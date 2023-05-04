?Arnavutluk-Azerbaycan Karma Komitesi Toplantısı Tiran'da gerçekleştirildi

Arnavutluk'un başkenti Tiran'da Arnavutluk- Azerbaycan Karma Komitesi Toplantısı düzenlendi.

Toplantıya, ülkede temaslarda bulunan Azerbaycan Enerji Bakanı Perviz Şahbazov ile Arnavutluk Başbakan Yardımcısı ve Altyapı ve Enerji Bakanı Belinda Balluku başkanlık etti.

Komite toplantısının ardından açıklamalarda bulunan Şahbazov, toplantının önemine değinerek, bunun iki ülke arasındaki mevcut ilişkinin seviyesini gösterdiğini söyledi.

Geçtiğimiz yıl iki ülke liderlerinin karşılıklı ziyaretler gerçekleştirdiğini anımsatan Şahbazov, bu görüşmelerde ilişkilerin geliştirilmesi ve yoğunlaştırılması sonucuna varıldığını kaydetti.

Şahbazov, "Bugün, ekonominin tüm alanlarını tartışmak için önemli bir fırsattı ve işbirliğimizin en önemli noktalarından biri enerjiydi." dedi.

Arnavutluk ve Azerbaycan'ın Güney Gaz Koridoru gibi önemli enerji altyapı projelerinde bulunduğunu kaydeden Şahbazov, Arnavutluk'un hem ülkedeki hem de bölgedeki enerji sektörünün gelişimi için iddialı planlarının olduğunu aktardı.

Azerbaycan'ın bu tür girişimlerde Arnavutluk'u desteklemekte kararlı olduğunu vurgulayan Şahbazov, görüşmede enerjinin yanı sıra tarım, ulaşım, altyapı, modern teknoloji gibi konular hakkında da konuştuklarını kaydetti.

Balluku da enerji alanının iki ülke arasında en çok ilgi uyandıran konu olduğunu, iki ülkenin bu alanda önemli projelerinin bulunduğunu söyledi.

Sivil havacılık taşımacılığı, ağırlıklı olarak ulaşım sektörünün de iki ülke arasında bir diğer ilgi alanı olduğuna işaret eden Balluku, iki başkent Tiran ve Bakü arasında doğrudan uçuş konusunu da ele aldıklarını kaydetti.

Görüşme sonunda Arnavutluk-Azerbaycan Karma Komitesi Toplantısının sonuçları hakkında iki bakan protokol imzaladı.