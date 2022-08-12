Arnavutluk, Avrupa Konseyinden organ kaçakçılığı iddialarını yalanlamasını istedi

Arnavutluk Meclisi geçen ay onayladığı "Kosova ve Arnavutluk'ta insan organlarının yasa dışı ticaretiyle ilgili iddiaların asılsız olduğuyla ilgili" kararı resmen Avrupa Konseyine iletti.

Arnavutluk Meclisi geçen ay onayladığı "Kosova ve Arnavutluk'ta insan organlarının yasa dışı ticaretiyle ilgili iddiaların asılsız olduğuyla ilgili" kararı resmen Avrupa Konseyine iletti.

Meclisten yapılan yazılı açıklamada, kararın Avrupa Konseyinin yanı sıra bazı yöneticilerine ve Konseye üye ülke ile gözlemci statüsünde yer alan ülkelere gönderildiği bildirildi.

Arnavutluk ve Kosova'nın gerçeklerin gün yüzüne çıkması ve adaletin tesisi için çalıştığı ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisinden, 2011 yılına ait 1782 sayılı kararın yeniden gözden geçirilmesini ve son on yıl içinde meydana gelen gelişmeler, gerçekler, kanıtlar ve güncellenmiş bilgiler ışığında Arnavutluk ve/veya Kosova'da yasa dışı insan organı kaçaklığı yapıldığı yönündeki iddiaların asılsız olduğunu ilan etmesi talep ediliyor."

Arnavutluk Meclisinin 21 Temmuz'da onayladığı kararda "Avrupa Konseyinin 2011 yılına ait Dick Marty imzalı raporunda 1999 yılındaki Kosova Savaşı ve sonrasında Arnavutluk ve Kosova'da organ kaçakçılığı amacıyla yapıldığı öne sürülen öldürmelerin asılsız ve kanıtlanmamış" olduğu ifade edildi.

Ayrıca kararda Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisinin, Dick Marty'nin raporuna binaen aldığı 2011 yılına ait kararını gözden geçirmesi istendi.