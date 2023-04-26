ARNAVUTKÖY SAHİLİNDE KİRLİLİK

ARNAVUTKÖY Sahili'ndeki kirlilik tepkilere neden oldu.

İstanbul Boğazı'nda, özellikle de Arnavutköy sahilinde biriken çöp ve denizanası yoğunluğu dikkat çekti. Belediye ekiplerinin karadan ve denizden yaptığı temizliğe rağmen kirliliğin önüne geçilemiyor. Kuruçeşme, Arnavutköy kıyılarındaki pet şişeler, hazır gıda ambalajları ve tahta parçaları gibi atıklar denizi adeta çöplüğe çeviriyor. Çevre sakinleri, akıntılar ve yağmur nedeniyle çöplerin bu çevrede toplandığını ve kirlilik yarattığını belirtiyor.

"PANDEMİDE BURADA YUNUSLAR YÜZÜYORDU; ÇÖPLERE BAKIN HER ŞEY İNSAN İŞİ"

"BAZEN AKINTIYLA İLGİLİ ÇÖREKLENME OLUYOR"

Dursun Özgül ise, "Buradaki görmüş olduğunuz kirlilik sadece akıntıyla ilgili olan yağmur yağdığında taşan derelerin, pisliği akıntının olmadığı yerlere getirmesidir. Bunu da belediye temizliyor. Araçlarıyla gelip alıyorlar. Bazen ters akıntıyla temiz olur. Bazen de akıntıyla ilgili çöreklenme olur" diye konuştu.